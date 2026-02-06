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Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583

37 Отзывы
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Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 1
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 2
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 3
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 4
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 5
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 6
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 7
Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 1
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 2
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 3
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 4
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 5
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 6
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 7
  • Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720035
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип товара
Стол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х5
Вес, кг.
2.23

Описание товара Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583

Столик для ноутбука DASWERK 532583 изготовлен из бамбука. На столик можно ставить не только лэптоп, но и чашку, для которой есть специальная подставка. Подставка для ноутбука регулируется по наклону. Складная конструкция делает DASWERK 532583 удобной для хранения.

Отзывы о товаре Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший удобный столик. достаточно крепкий. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, достойный, присутствует небольшой, приятный запах дерева, приехал полностью в сборе, вентиляторы работают тихо, для мышки и коврик не нужен. Аккуратно упакован в коробку производителя. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Р К.

Достоинства:


Комментарий:
Столик неплохой, немного занозы торчат внутри узора, тяжело фиксировать телескопические ножки и при сильном надавливании они опускаются, но не страшно. Кулер работает на сегодня хорошо, поток довольно мощный. Доставили очень быстро, упаковка хорошая, целая
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Как в песне- ножки тонкие, кривые... сопли жëлтые густые... Сразу переделал высоту ножек. Изначально можно поднять только на 40мм. Ну и то что ноги так сконструированы не добавляет устойчивости.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Охлаждение работает почти бесшумно.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Алан Кисловодск

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок. человек доволен, ну как вам сказать и ножки могли бы быть и подлиннее, и поустойчивее, ну что поделать, имеем то, что имеем.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный столик, хорошо охлаждает, ноут перестал нагреваться
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,удобный столик вентиляторы работают советую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
небольшой.. мне нравится. регулируется наклон столика.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге. Он невероятно классный. Добротно сделан, не хлипкий. Пока использовала только как сервировочный столик - очень даже.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
сидел за компом, затекла нога, встал и сразу упал на этот столик, стоящий на полу. у стола поломалась ножка, мне наложили несколько швов на спину. так что древесина крепкая, достойный удар вынесла
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Немного неровный, постоянно раскручивается одна ножка. Вентиляторы номинальные, особо ничего не охладят. Хочется добавить ещё один упор, чтобы поднимать подставку ещё ниже. В целом, стол свои функции выполняет, не развалился, пока не повело никуда, хотя работаю и играю за ним почти каждый день, а ноут очень греется. Подстаканник смешной, лучше вообзн без него)
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
довольна. вентилятор работает. удобный столик и приятно что из дерева
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сломал ногу, лежу на кровати. Столик выручил, доставили быстро, достал из коробки, начал пользоваться. Качество отличное, очень гладкий, вентиляторы шумноваты, но дуют отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
вроде норм столик, жду как поведет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
это по мне лучший столик для ноута в кровать, этот у меня второй уже
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Анастэйша

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня получила . Пока довольна ) выглядит неплохо ) правда ноут немного выходит за края по ширине , когда приподнимаешь столик . В целом удобно )
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Дерево приятное. Подъёмник 3 положения, удобный. Вентилятор работает. Я покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
покупала в подарок, столик понравился, выглядит симпатично, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Агаханова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер-столик, очень довольнв. Не ожидала). Все поднимается, регулируется, лёгкий, удобный. И цена, конечно, тоже супер. Очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный столик, свой функционал выполняет. Из минусов - шумноватые вентиляторы, не покрыт лаком - если провести рукой по поверхности, то можно получить занозу.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Крепкий, устойчивый, дерево обработано отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество на высоте. купила по рекомендации подруги и не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Давно заказал, качество отличное, ещё и кулер жрёт мало, а холодит как морозилка, единственное - по опыту использования, иногда хочется поднять повыше, а ножки по длине ограничены. Добавить ножкам по высоте ещё сантиметров 8-10 и было бы вообще огонь. Рекомендую, этот Скуфотрон 2000 просто 9 из 10.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анжела Ц.

Достоинства:


Комментарий:
пролетела с размером, слишком маленький) а так нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Савва

Достоинства:


Комментарий:
Суперский столик, хотя есть именно такой же за 1700р. Воняет уксусом жуть. Вентиляторные отверстия задерживают половину воздуха. Сделан довольно качественно. Подойдёт для чтения книги, руками держать не надо.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Богдан Фрейк

Достоинства:


Комментарий:
столик, без замечаний обработал лаком. в эксплуатации пока не был. поэтому ничего не могу сказать, насколько он удобен.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Ярослава Н.

Достоинства:


Комментарий:
идеально! очень удобный столик, работать за ним одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество столика очень хорошее, фиксация крышки очень даже тугая, вентилятор работает. Ножки можно регулировать по высоте. Ребёнку понравилось, кошке тоже удобно:)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший столик Высота ножек регулируется Дерево занозы не оставляет
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь покупаю уже второй столик. использую как для компьютера так и в качестве сервировочного на диван.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный столик. Качественный, функциональный. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, девушка оценила, она любит лежа на кровати залипать в ноут
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Столик классный,покупал для планшета.Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный столик, все как заявлено. Пользуюсь, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Столик удобный, вентилятор работает. Нижнюю поддерживающую планку нашла не сразу. Думала, что пришёл не до комплект, а потом нашла её, прикреплённой к внутренней стороне столика.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не пожалеете это точно, уснете с ним и навсегда полюбите как проснётесь....



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип товара
Стол
Страна производитель
Китай
Описание
Столик для ноутбука DASWERK 532583 изготовлен из бамбука. На столик можно ставить не только лэптоп, но и чашку, для которой есть специальная подставка. Подставка для ноутбука регулируется по наклону. Складная конструкция делает DASWERK 532583 удобной для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший удобный столик. достаточно крепкий. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Марина

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, достойный, присутствует небольшой, приятный запах дерева, приехал полностью в сборе, вентиляторы работают тихо, для мышки и коврик не нужен. Аккуратно упакован в коробку производителя. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Р К.

Достоинства:


Комментарий:
Столик неплохой, немного занозы торчат внутри узора, тяжело фиксировать телескопические ножки и при сильном надавливании они опускаются, но не страшно. Кулер работает на сегодня хорошо, поток довольно мощный. Доставили очень быстро, упаковка хорошая, целая
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Как в песне- ножки тонкие, кривые... сопли жëлтые густые... Сразу переделал высоту ножек. Изначально можно поднять только на 40мм. Ну и то что ноги так сконструированы не добавляет устойчивости.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Охлаждение работает почти бесшумно.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Алан Кисловодск

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок. человек доволен, ну как вам сказать и ножки могли бы быть и подлиннее, и поустойчивее, ну что поделать, имеем то, что имеем.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Кристина В.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный столик, хорошо охлаждает, ноут перестал нагреваться
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный,удобный столик вентиляторы работают советую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
небольшой.. мне нравится. регулируется наклон столика.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге. Он невероятно классный. Добротно сделан, не хлипкий. Пока использовала только как сервировочный столик - очень даже.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Артем А.

Достоинства:


Комментарий:
сидел за компом, затекла нога, встал и сразу упал на этот столик, стоящий на полу. у стола поломалась ножка, мне наложили несколько швов на спину. так что древесина крепкая, достойный удар вынесла
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Наталья Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Немного неровный, постоянно раскручивается одна ножка. Вентиляторы номинальные, особо ничего не охладят. Хочется добавить ещё один упор, чтобы поднимать подставку ещё ниже. В целом, стол свои функции выполняет, не развалился, пока не повело никуда, хотя работаю и играю за ним почти каждый день, а ноут очень греется. Подстаканник смешной, лучше вообзн без него)
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Мария Ч.

Достоинства:


Комментарий:
довольна. вентилятор работает. удобный столик и приятно что из дерева
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сломал ногу, лежу на кровати. Столик выручил, доставили быстро, достал из коробки, начал пользоваться. Качество отличное, очень гладкий, вентиляторы шумноваты, но дуют отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
вроде норм столик, жду как поведет себя в дальнейшем.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Никита П.

Достоинства:


Комментарий:
это по мне лучший столик для ноута в кровать, этот у меня второй уже
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Анастэйша

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня получила . Пока довольна ) выглядит неплохо ) правда ноут немного выходит за края по ширине , когда приподнимаешь столик . В целом удобно )
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Лариса П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо. Дерево приятное. Подъёмник 3 положения, удобный. Вентилятор работает. Я покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Любовь М.

Достоинства:


Комментарий:
покупала в подарок, столик понравился, выглядит симпатично, соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Агаханова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Супер-столик, очень довольнв. Не ожидала). Все поднимается, регулируется, лёгкий, удобный. И цена, конечно, тоже супер. Очень рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Удобный столик, свой функционал выполняет. Из минусов - шумноватые вентиляторы, не покрыт лаком - если провести рукой по поверхности, то можно получить занозу.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Крепкий, устойчивый, дерево обработано отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
качество на высоте. купила по рекомендации подруги и не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Никита

Достоинства:


Комментарий:
Давно заказал, качество отличное, ещё и кулер жрёт мало, а холодит как морозилка, единственное - по опыту использования, иногда хочется поднять повыше, а ножки по длине ограничены. Добавить ножкам по высоте ещё сантиметров 8-10 и было бы вообще огонь. Рекомендую, этот Скуфотрон 2000 просто 9 из 10.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Анжела Ц.

Достоинства:


Комментарий:
пролетела с размером, слишком маленький) а так нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Савва

Достоинства:


Комментарий:
Суперский столик, хотя есть именно такой же за 1700р. Воняет уксусом жуть. Вентиляторные отверстия задерживают половину воздуха. Сделан довольно качественно. Подойдёт для чтения книги, руками держать не надо.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Богдан Фрейк

Достоинства:


Комментарий:
столик, без замечаний обработал лаком. в эксплуатации пока не был. поэтому ничего не могу сказать, насколько он удобен.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Ярослава Н.

Достоинства:


Комментарий:
идеально! очень удобный столик, работать за ним одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество столика очень хорошее, фиксация крышки очень даже тугая, вентилятор работает. Ножки можно регулировать по высоте. Ребёнку понравилось, кошке тоже удобно:)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший столик Высота ножек регулируется Дерево занозы не оставляет
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь покупаю уже второй столик. использую как для компьютера так и в качестве сервировочного на диван.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный столик. Качественный, функциональный. Очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, девушка оценила, она любит лежа на кровати залипать в ноут
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Столик классный,покупал для планшета.Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный столик, все как заявлено. Пользуюсь, очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Столик удобный, вентилятор работает. Нижнюю поддерживающую планку нашла не сразу. Думала, что пришёл не до комплект, а потом нашла её, прикреплённой к внутренней стороне столика.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
Не пожалеете это точно, уснете с ним и навсегда полюбите как проснётесь....


Столик БАМБУКОВЫЙ складной для ноутбука/завтрака (50*30*25см) с охлаждением, DASWERK, 532583 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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