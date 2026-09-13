Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, глянец, 1 мм, 604846
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Особенности
толщина 1 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720030
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Высота, см
120
Ширина, см
100
Особенности
толщина 1 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.21х1.01х0.01
Вес, кг.
1.94
Описание товара Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, глянец, 1 мм, 604846
Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, глянец, 1 мм, 604846
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
поликарбонат
Высота, см
120
Ширина, см
100
Особенности
толщина 1 мм
Страна производитель
Россия
Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, глянец, 1 мм, 604846
Коврик защитный напольный BRABIX, поликарбонат, 100*120 см, глянец, 1 мм, 604846 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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