Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 100*120 см, матовый, 1,2 мм, 606623
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Особенности
толщина: 1.2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720018
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
100
Ширина, см
120
Особенности
толщина: 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.21х1.02х0.04
Вес, кг.
1.8
Описание товара Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 100*120 см, матовый, 1,2 мм, 606623
Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 100х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм, устойчив к механическим воздействиям.
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Бренд
Тип товара
Коврик
Тип товара
коврик
Материал
полипропилен
Высота, см
100
Ширина, см
120
Особенности
толщина: 1.2 мм
Страна производитель
Россия
Коврик BRABIX предназначен для защиты твердых напольных покрытий от истирания, загрязнения, ударов, длительного воздействия тяжелых предметов, влаги и т.д. Является экологически чистым. Подходит для твердых покрытий — паркета, линолеума, ламината, керамической плитки. Пожаробезопасный (можно использовать на полу с подогревом). Прямоугольный коврик размером 100х120 см изготовлен из прозрачного полипропилена толщиной 1,2 мм, устойчив к механическим воздействиям.
Коврик защитный напольный BRABIX, полипропилен, 100*120 см, матовый, 1,2 мм, 606623 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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