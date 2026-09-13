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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720003
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Описание товара Набор складной мебели: стол, 4 стула, туристический, садовый, СТАНДАРТ, DASWERK, 680045
Удобный набор складной мебели DASWERK просто незаменим во время отдыха на природе.
Набор складной мебели для сада, дачи, похода или кемпинга включает в себя:
- стол с прямоугольной столешницей из МДФ и металлическими ножками, регулируемыми по высоте;
- 4 стула с основанием из текстиля.
Каркас раскладного туристического стола оснащен крепежом для регулировки высоты (3 положения: 50/60/70 см) и отверстием для зонта.
Комплект мебели для похода, рыбалки, охоты складывается до размеров кейса и имеет широкую пластиковую ручку для комфортной переноски. Ламинированная столешница размером 120х60 см складывается пополам, внутрь убираются стулья и весь набор мебели туристической превращается в чемодан размером 60х60х7 см.
Стол имеет прочный алюминиевый каркас и влагостойкую столешницу. Телескопические ножки регулируются по высоте. В центре стола есть отверстие для установки садового зонта. Стол легко складывается в компактный чемодан с ручкой для переноски, а стулья помещаются внутри.
Максимальная нагрузка на стол – 30 кг.
Максимальная нагрузка на стул – 100 кг.
Приобретайте набор складной мебели DASWERK по выгодной цене и сделайте свою жизнь еще комфортнее!
Удобный набор складной мебели DASWERK просто незаменим во время отдыха на природе.
Набор складной мебели для сада, дачи, похода или кемпинга включает в себя:
- стол с прямоугольной столешницей из МДФ и металлическими ножками, регулируемыми по высоте;
- 4 стула с основанием из текстиля.
Каркас раскладного туристического стола оснащен крепежом для регулировки высоты (3 положения: 50/60/70 см) и отверстием для зонта.
Комплект мебели для похода, рыбалки, охоты складывается до размеров кейса и имеет широкую пластиковую ручку для комфортной переноски. Ламинированная столешница размером 120х60 см складывается пополам, внутрь убираются стулья и весь набор мебели туристической превращается в чемодан размером 60х60х7 см.
Стол имеет прочный алюминиевый каркас и влагостойкую столешницу. Телескопические ножки регулируются по высоте. В центре стола есть отверстие для установки садового зонта. Стол легко складывается в компактный чемодан с ручкой для переноски, а стулья помещаются внутри.
Максимальная нагрузка на стол – 30 кг.
Максимальная нагрузка на стул – 100 кг.
Приобретайте набор складной мебели DASWERK по выгодной цене и сделайте свою жизнь еще комфортнее!
Набор складной мебели: стол, 4 стула, туристический, садовый, СТАНДАРТ, DASWERK, 680045 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор складной мебели: стол, 4 стула, туристический, садовый, СТАНДАРТ, DASWERK, 680045