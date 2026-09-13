Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Особенности
ширина ламелей – 25 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719990
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Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 90*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608627
Горизонтальные жалюзи BRABIX – это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока.
Изготовлены из легкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить – алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах.
Левой поворотной ручкой осуществляется управление световым потоком. Длина ручки – 60 см.
Горизонтальные жалюзи BRABIX – это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока.
Изготовлены из легкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить – алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах.
Левой поворотной ручкой осуществляется управление световым потоком. Длина ручки – 60 см.
Жалюзи горизонтальные BRABIX 90*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет белый, 608627 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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