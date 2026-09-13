Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Хозяйственные товары
Тип товара
жалюзи
Материал
пластик
Особенности
установка - сверление, ориентация - горизонтальная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719975
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установка - сверление, ориентация - горизонтальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х9х4
Вес, г.
911
Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 45*155 см, ПЛАСТИК, под дерево, бежевый P-037, 608617
Горизонтальные жалюзи BRABIX - это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из высококачественного, стойкого к выцветанию пластика (ПВХ). Материал не склонен к деформациям и не чувствителен к воздействию влаги – такие жалюзи можно использовать в ванной комнате или на кухне. Простой и надежный механизм регулировки позволит легко управлять световым потоком в помещении. Жалюзи из ПВХ не требуют сложного ухода - достаточно протирать влажной салфеткой или губкой, либо использовать неагрессивные чистящие средства. Выполнены в бежевом цвете, под дерево.
установка - сверление, ориентация - горизонтальная
Страна производитель
Китай
Описание
Горизонтальные жалюзи BRABIX - это современное стильное и одновременно классическое решение для офисных и служебных помещений, также отлично впишутся в обстановку жилого дома и квартиры. Служат для защиты от солнца и регулировки светового потока. Изготовлены из высококачественного, стойкого к выцветанию пластика (ПВХ). Материал не склонен к деформациям и не чувствителен к воздействию влаги – такие жалюзи можно использовать в ванной комнате или на кухне. Простой и надежный механизм регулировки позволит легко управлять световым потоком в помещении. Жалюзи из ПВХ не требуют сложного ухода - достаточно протирать влажной салфеткой или губкой, либо использовать неагрессивные чистящие средства. Выполнены в бежевом цвете, под дерево.
Жалюзи горизонтальные BRABIX 45*155 см, ПЛАСТИК, под дерево, бежевый P-037, 608617 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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