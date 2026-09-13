Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
жалюзи
Материал
алюминий
Особенности
Монтаж с помощью крепежа
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719971
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Описание товара Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037
Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 70х160 см. Ширина ламелей – 25 мм.Выбирая жалюзи BRABIX, Вы инвестируете в собственный комфорт. Покупайте товары BRABIX в нашем интернет-магазине! Тип: горизонтальные жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 70 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606037. Штрихкод - 4606224242590
Изготовлены из лёгкого и прочного алюминия. Материал имеет большой срок службы, не выцветает под воздействием солнечных лучей, не деформируется и не накапливает статическое электричество. Жалюзи легко чистить - алюминий прекрасно переносит влажную уборку. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании. Могут использоваться в спальнях и детских комнатах. Выполнены в серебристом цвете. Размер - 70х160 см. Ширина ламелей – 25 мм.Выбирая жалюзи BRABIX, Вы инвестируете в собственный комфорт. Покупайте товары BRABIX в нашем интернет-магазине! Тип: горизонтальные жалюзи. Материал: алюминий. Ширина: 70 см. Высота: 160 см. Цвет: серебристый. Тип монтажа: с помощью крепежа. Механизм регулировки: механический. Светонепроницаемость: -. Назначение: универсальные Бренд - BRABIX. Производитель - Китай. Артикул - 606037. Штрихкод - 4606224242590
Жалюзи горизонтальные BRABIX 70*160 см, АЛЮМИНИЙ, цвет серебристый, 606037 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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