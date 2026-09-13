Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС
Для кого и под какие задачи
HP EliteBook 630 G10 - представитель бизнес-линейки, ориентированный на офисных специалистов, руководителей и профессионалов, которым важны компактность, надежность и достаточная производительность для работы с документами и бизнес-приложениями. Компактный 13.3-дюймовый форм-фактор делает его отличным выбором для частых командировок и работы вне офиса, а сбалансированная конфигурация обеспечивает комфортную многозадачность в типичных офисных сценариях.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1335U 13-го поколения с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и встроенной графикой Intel Iris Xe. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, работой в браузере с множеством вкладок, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Процессор обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью, что важно для мобильного использования.
Экран и комфорт работы
13.3-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря стабильным углам обзора и достаточной яркости для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, что особенно важно при длительной работе в офисе или коворкинге.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы с офисными приложениями и браузером. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов и личных файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный металлический корпус отличается высоким качеством сборки и соответствует бизнес-стандартам надежности HP. Эффективная система охлаждения обеспечивает тихую работу в офисных задачах, а продуманная конструкция способствует длительной автономной работе. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным спутником для ежедневных поездок и командировок.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, EliteBook 630 G10 оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с технологией HP Auto Frame и встроенные микрофоны оптимизированы для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем оперативной памяти в 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с множеством приложений одновременно. Модель оптимально подойдет корпоративным пользователям и бизнес-профессионалам, ценящим надежность, мобильность и достаточную производительность для повседневных задач, но тем, кто работает с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с большим объемом RAM.
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Для кого и под какие задачи
HP EliteBook 630 G10 - представитель бизнес-линейки, ориентированный на офисных специалистов, руководителей и профессионалов, которым важны компактность, надежность и достаточная производительность для работы с документами и бизнес-приложениями. Компактный 13.3-дюймовый форм-фактор делает его отличным выбором для частых командировок и работы вне офиса, а сбалансированная конфигурация обеспечивает комфортную многозадачность в типичных офисных сценариях.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5-1335U 13-го поколения с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и встроенной графикой Intel Iris Xe. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, работой в браузере с множеством вкладок, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Процессор обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью, что важно для мобильного использования.
Экран и комфорт работы
13.3-дюймовый дисплей с IPS-матрицей обеспечивает комфортную работу с текстом и таблицами благодаря стабильным углам обзора и достаточной яркости для работы в помещении. Матовое покрытие эффективно борется с бликами от искусственного освещения, что особенно важно при длительной работе в офисе или коворкинге.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы с офисными приложениями и браузером. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов и личных файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный металлический корпус отличается высоким качеством сборки и соответствует бизнес-стандартам надежности HP. Эффективная система охлаждения обеспечивает тихую работу в офисных задачах, а продуманная конструкция способствует длительной автономной работе. Небольшой вес и тонкий профиль делают ноутбук удобным спутником для ежедневных поездок и командировок.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, EliteBook 630 G10 оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с технологией HP Auto Frame и встроенные микрофоны оптимизированы для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем оперативной памяти в 8 ГБ может потребовать расширения при активной работе с множеством приложений одновременно. Модель оптимально подойдет корпоративным пользователям и бизнес-профессионалам, ценящим надежность, мобильность и достаточную производительность для повседневных задач, но тем, кто работает с ресурсоемкими приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с большим объемом RAM.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук EliteBook 630 G10 13.3 8A603EA i5-1335U 8Гб 512Гб Без ОС