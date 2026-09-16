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Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
In Memory Of
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
In Memory Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fried Pies, In Memory Of, Niger Mambo, Make Someone Happy, Jodi's Cha Cha, Sunday in New York
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка

Записанный в 1964 году выдающийся альбом Стэнли Тёррентайна «In Memory Of» был выпущен только в 1980 году, когда продюсер Майкл Кускуна обнаружил его в архивах Blue Note и выпустил эту сессию в рамках серии LT. Это вдохновляющий сет, охватывающий драйвовый хард-боп, прекрасную балладу, африканские ритмы и многое другое; на записи ведущим был душевный тенор-саксофонист, возглавляющий потрясающий секстет с Блу Митчеллом на трубе, Куртисом Фуллером на тромбоне, Херби Хэнкоком на пианино, Бобом Крэншоу на басу и Отисом «Кэнди» Финчем за барабанами. В числе ярких моментов — ярко зажигательный открывающий трек «Fried Pies», написанный Уэсом Монгомери, поразительное исполнение баллады Рэнди Уэстона «In Memory Of» и неукротимая «Niger Mambo» нигерийского музыканта и композитора Бобби Бенсона.

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455716088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
In Memory Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fried Pies, In Memory Of, Niger Mambo, Make Someone Happy, Jodi's Cha Cha, Sunday in New York
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Записанный в 1964 году выдающийся альбом Стэнли Тёррентайна «In Memory Of» был выпущен только в 1980 году, когда продюсер Майкл Кускуна обнаружил его в архивах Blue Note и выпустил эту сессию в рамках серии LT. Это вдохновляющий сет, охватывающий драйвовый хард-боп, прекрасную балладу, африканские ритмы и многое другое; на записи ведущим был душевный тенор-саксофонист, возглавляющий потрясающий секстет с Блу Митчеллом на трубе, Куртисом Фуллером на тромбоне, Херби Хэнкоком на пианино, Бобом Крэншоу на басу и Отисом «Кэнди» Финчем за барабанами. В числе ярких моментов — ярко зажигательный открывающий трек «Fried Pies», написанный Уэсом Монгомери, поразительное исполнение баллады Рэнди Уэстона «In Memory Of» и неукротимая «Niger Mambo» нигерийского музыканта и композитора Бобби Бенсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Turrentine - In Memory Of (Analogue, Tone Poet) (0602455716088) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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