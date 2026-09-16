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Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка

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Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 1
Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 2
Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 3
Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 1
  • Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 2
  • Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 3
  • Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn&#039;t A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297929300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Turn The Lights Down Low, Fais Moi La Solitude, This Perfect Friend, I See A Morning, Fear And Chills, Love Isn't A Right, Lover Don't Come Around, Sweet Feather & The Storm, Wild Is The Wind, Sailboats
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка

Танита Тикарам возвращается с альбомом "Liar (Love Isn’t a Right)" – своей первой работой за почти десятилетие. Этот смелый и глубокий альбом, ставший продолжением ее мультиплатинового дебюта "Ancient Heart", исследует темы идентичности, отчуждения и принадлежности с завораживающей красотой и эмоциональной глубиной. С более чем 73 миллионами прослушиваний ее культового хита "Twist in My Sobriety", голос Тикарам остается таким же сильным и поэтичным, как и прежде. "Liar" – это больше, чем просто возвращение, это бесстрашная переоценка и потрясающее подтверждение важности сообщества, мастерства и самоопределения.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297929300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Turn The Lights Down Low, Fais Moi La Solitude, This Perfect Friend, I See A Morning, Fear And Chills, Love Isn't A Right, Lover Don't Come Around, Sweet Feather & The Storm, Wild Is The Wind, Sailboats
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Танита Тикарам возвращается с альбомом "Liar (Love Isn’t a Right)" – своей первой работой за почти десятилетие. Этот смелый и глубокий альбом, ставший продолжением ее мультиплатинового дебюта "Ancient Heart", исследует темы идентичности, отчуждения и принадлежности с завораживающей красотой и эмоциональной глубиной. С более чем 73 миллионами прослушиваний ее культового хита "Twist in My Sobriety", голос Тикарам остается таким же сильным и поэтичным, как и прежде. "Liar" – это больше, чем просто возвращение, это бесстрашная переоценка и потрясающее подтверждение важности сообщества, мастерства и самоопределения.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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