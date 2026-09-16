Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 719860
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297929300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Turn The Lights Down Low, Fais Moi La Solitude, This Perfect Friend, I See A Morning, Fear And Chills, Love Isn't A Right, Lover Don't Come Around, Sweet Feather & The Storm, Wild Is The Wind, Sailboats
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка
Танита Тикарам возвращается с альбомом "Liar (Love Isn’t a Right)" – своей первой работой за почти десятилетие. Этот смелый и глубокий альбом, ставший продолжением ее мультиплатинового дебюта "Ancient Heart", исследует темы идентичности, отчуждения и принадлежности с завораживающей красотой и эмоциональной глубиной. С более чем 73 миллионами прослушиваний ее культового хита "Twist in My Sobriety", голос Тикарам остается таким же сильным и поэтичным, как и прежде. "Liar" – это больше, чем просто возвращение, это бесстрашная переоценка и потрясающее подтверждение важности сообщества, мастерства и самоопределения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBilly Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитAlice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) вин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитRobbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитA Tribe Called Quest - Midnight Marauders (coloured) (0198029188...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитTom Odell - A Wonderful Life (0198704451652) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитGriff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (502173241706...
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297929300]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
anita Tikaram
Альбом (сингл)
LIAR (Love Isn't A Right)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Turn The Lights Down Low, Fais Moi La Solitude, This Perfect Friend, I See A Morning, Fear And Chills, Love Isn't A Right, Lover Don't Come Around, Sweet Feather & The Storm, Wild Is The Wind, Sailboats
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Танита Тикарам возвращается с альбомом "Liar (Love Isn’t a Right)" – своей первой работой за почти десятилетие. Этот смелый и глубокий альбом, ставший продолжением ее мультиплатинового дебюта "Ancient Heart", исследует темы идентичности, отчуждения и принадлежности с завораживающей красотой и эмоциональной глубиной. С более чем 73 миллионами прослушиваний ее культового хита "Twist in My Sobriety", голос Тикарам остается таким же сильным и поэтичным, как и прежде. "Liar" – это больше, чем просто возвращение, это бесстрашная переоценка и потрясающее подтверждение важности сообщества, мастерства и самоопределения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tanita Tikaram - LIAR (Love Isn't A Right) (coloured) (0711297929300) виниловая пластинка