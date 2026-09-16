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Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка

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Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 1
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 2
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 3
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 4
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 5
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 6
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 7
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 8
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 9
Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
With Trampled By Turtles
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 2
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 3
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 4
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 5
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 6
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 7
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 8
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 9
  • Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787168006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
With Trampled By Turtles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Stranger, Too High, Heaven, Not Broken, Screaming Song, Get Still, Princess Road Surgery, Don't Take Your Light, Torn & In Ashes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка

Никто не поможет вам построить что-то прекрасное так, как те, кто знает вас лучше всего. Алан Спархок хорошо это знает. За годы работы в Low он создал десятилетия волнующей музыки со своей женой и творческим партнером на всю жизнь Мими Паркер. В последние годы он выступал в Миннесоте со своим сыном Сайрусом в DERECHO Rhythm Section фанк-группе, в которой также часто поет его дочь Холлис. С такой динамикой приходит незаменимый натурализм. Те, кто вас знают, понимают вас. Они любят вас. Они хотят помочь вам воплотить в жизнь ваши самые большие страсти. Поэтому было логично, что Спархок обратился к коллегам-музыкантам из Дулута Trampled by Turtles, чтобы реализовать свой последний альбом. Будучи друзьями и подопечными Low, взятыми под крыло Спархока и Паркера с самых первых дней их существования в качестве барной группы, Trampled by Turtles выступали со Спархоком бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Связи с Дулутом уходят корнями в глубину веков: «Здесь царит особая атмосфера, связанная с синдромом аутсайдера, который исходит из маленького городка», — размышляет Спархок. «Отчасти это связано с той странной рутиной и расслабленностью, которые возникают, когда находишься во власти матери-природы. Это смиряет тебя». Между двумя художниками существует своего рода нерушимая связь. После смерти Паркера в 2022 году Trampled by Turtles пригласили Спархока присоединиться к ним в туре, чтобы дать ему пространство, чтобы быть в окружении друзей. Иногда он присоединялся к ним на сцене. Излияние любви было ощутимым каждый раз, когда они играли вместе, всплеск тепла. Когда совместная игра настолько сильна, зачем останавливаться на достигнутом? Зимой 2024 года Спархок и Trampled by Turtles создали With Trampled by Turtles пластинку, точно соответствующую ее названию: Collective. Communal. Fraternal. Empathetic. Сосуд для утешения, напоминание о гармонии, которая может существовать в окружении самых близких тебе людей. Там, где White Roses, My God последний альбом Спархока, окунулся с головой в электронику и радикальную вокальную модуляцию, With Trampled by Turtles склоняется к фолку и блюграссовым стилям своей аккомпанирующей группы, голос Спархока теперь совершенно неприкрашен. Trampled by Turtles — это гораздо больше, чем просто Алан Спархок и Trampled by Turtles. Это утверждение всех людей, которые сыграли важную роль в жизни и музыке Спархока, и возможность вынести на свет каждый из их даров. Это продюсер Нат Харви который сотрудничает и выступает с ним в течение многих лет. Это дочь Спархока Холлис, которая поет дуэтом со своим отцом в песне « Not Broken ». И это также Мими Паркер: « Too High», «Princess Road Surgery » и « Not Broken » — все это треки, над которыми она и Спархок работали последние несколько лет. Эти песни наконец нашли оправу, которая волнующе напоминает о них, подкрепленную полным ансамблем, заставляющим каждую ноту петь. Их присутствие — это своего рода вечная связь с Паркером, способ, которым ее музыкальная грация будет продолжать процветать.

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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787168006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alan Sparhawk
Альбом (сингл)
With Trampled By Turtles
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Stranger, Too High, Heaven, Not Broken, Screaming Song, Get Still, Princess Road Surgery, Don't Take Your Light, Torn & In Ashes
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Никто не поможет вам построить что-то прекрасное так, как те, кто знает вас лучше всего. Алан Спархок хорошо это знает. За годы работы в Low он создал десятилетия волнующей музыки со своей женой и творческим партнером на всю жизнь Мими Паркер. В последние годы он выступал в Миннесоте со своим сыном Сайрусом в DERECHO Rhythm Section фанк-группе, в которой также часто поет его дочь Холлис. С такой динамикой приходит незаменимый натурализм. Те, кто вас знают, понимают вас. Они любят вас. Они хотят помочь вам воплотить в жизнь ваши самые большие страсти. Поэтому было логично, что Спархок обратился к коллегам-музыкантам из Дулута Trampled by Turtles, чтобы реализовать свой последний альбом. Будучи друзьями и подопечными Low, взятыми под крыло Спархока и Паркера с самых первых дней их существования в качестве барной группы, Trampled by Turtles выступали со Спархоком бесчисленное количество раз на протяжении многих лет. Связи с Дулутом уходят корнями в глубину веков: «Здесь царит особая атмосфера, связанная с синдромом аутсайдера, который исходит из маленького городка», — размышляет Спархок. «Отчасти это связано с той странной рутиной и расслабленностью, которые возникают, когда находишься во власти матери-природы. Это смиряет тебя». Между двумя художниками существует своего рода нерушимая связь. После смерти Паркера в 2022 году Trampled by Turtles пригласили Спархока присоединиться к ним в туре, чтобы дать ему пространство, чтобы быть в окружении друзей. Иногда он присоединялся к ним на сцене. Излияние любви было ощутимым каждый раз, когда они играли вместе, всплеск тепла. Когда совместная игра настолько сильна, зачем останавливаться на достигнутом? Зимой 2024 года Спархок и Trampled by Turtles создали With Trampled by Turtles пластинку, точно соответствующую ее названию: Collective. Communal. Fraternal. Empathetic. Сосуд для утешения, напоминание о гармонии, которая может существовать в окружении самых близких тебе людей. Там, где White Roses, My God последний альбом Спархока, окунулся с головой в электронику и радикальную вокальную модуляцию, With Trampled by Turtles склоняется к фолку и блюграссовым стилям своей аккомпанирующей группы, голос Спархока теперь совершенно неприкрашен. Trampled by Turtles — это гораздо больше, чем просто Алан Спархок и Trampled by Turtles. Это утверждение всех людей, которые сыграли важную роль в жизни и музыке Спархока, и возможность вынести на свет каждый из их даров. Это продюсер Нат Харви который сотрудничает и выступает с ним в течение многих лет. Это дочь Спархока Холлис, которая поет дуэтом со своим отцом в песне « Not Broken ». И это также Мими Паркер: « Too High», «Princess Road Surgery » и « Not Broken » — все это треки, над которыми она и Спархок работали последние несколько лет. Эти песни наконец нашли оправу, которая волнующе напоминает о них, подкрепленную полным ансамблем, заставляющим каждую ноту петь. Их присутствие — это своего рода вечная связь с Паркером, способ, которым ее музыкальная грация будет продолжать процветать.
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Alan Sparhawk - With Trampled By Turtles (coloured) (0098787168006) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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