Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка
LP — эксклюзивный инди-релиз ограниченного тиража на белом виниле. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
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