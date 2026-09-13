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Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка

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Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Harding - Departures &amp; Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719845
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Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092809831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Трек-лист
There She Goes, Out In The Black, Banh Me, Time, Hard As Stone, The Power, True Love Can't Be Blind, I'm With You, Felt It Inside, The Winter Soldier, Running Outta Space
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка

LP — эксклюзивный инди-релиз ограниченного тиража на белом виниле. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Curtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt (coloured) (8714092809831) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti-
Barcode
[8714092809831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Curt
Жанр
Soul
Трек-лист
There She Goes, Out In The Black, Banh Me, Time, Hard As Stone, The Power, True Love Can't Be Blind, I'm With You, Felt It Inside, The Winter Soldier, Running Outta Space
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
LP — эксклюзивный инди-релиз ограниченного тиража на белом виниле. Кёртис вернулся и в отличной форме. Настоящая жемчужина. Работая над своим четвёртым полноформатным альбомом, певец и автор песен из Атланты придумал серию песен, исследующих тоску и тревогу от разлуки с домом. Это реалистичное отражение он вскоре превратил в сложный концептуальный альбом о пилоте, потерявшемся в космосе. Последнее дополнение к его признанному каталогу, включающему прорывной альбом 2017 года Face Your Fear (совместно с Danger Mouse ), Departures and Arrivals: The Adventures of Captain Curt сочетает в себе роскошный размах космической оперы с чистым чувством классического соула, в конечном итоге привнося еще большую мощь в его дико эклектичное звучание.


Теги товара: Соул, Limited Edition
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