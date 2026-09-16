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Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка

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Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 1
Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 2
Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 3
Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 4
Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 5
Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
That's The Way Of The World
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 1
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 2
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 3
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 4
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 5
  • Earth, Wind &amp; Fire - That&#039;s The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
That's The Way Of The World
Жанр
Диско
Трек-лист
Shining Star, That's The Way Of The World, Happy Feelin', All About Love (First Impression), Yearnin' Learnin', Reasons, Africano, See The Light
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shining Star, That's The Way Of The World, Happy Feelin', All About Love (First Impression), Yearnin' Learnin', Reasons, Africano, See The Light

Отзывы о товаре Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
That's The Way Of The World
Жанр
Диско
Трек-лист
Shining Star, That's The Way Of The World, Happy Feelin', All About Love (First Impression), Yearnin' Learnin', Reasons, Africano, See The Light
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shining Star, That's The Way Of The World, Happy Feelin', All About Love (First Impression), Yearnin' Learnin', Reasons, Africano, See The Light
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earth, Wind & Fire - That's The Way Of The World (coloured) (8719262039551) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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