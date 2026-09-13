Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate (0194399318515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Leonard Cohen - Songs Of Love And Hate (0194399318515) виниловая пластинка
Вслед за вышедшим ограниченным тиражом, эксклюзивно для RSD BLACK FRIDAY 2021, юбилейным переизданием альбома Леонарда Коэна "Songs of Love and Hate" 1971 года, тепеь будет выпущена аналогичная регулярная версия альбома на черном виниле. Юбилейное переиздание на виниле, теперь на черной пластинке в стандартной упаковке, которая включает 8-страничный буклет 12x12 с текстами. Звук был получен с оригинальных аналоговых лент с помощью новой прямой цифровой передачи и отремастирован Стивом Берковицем в 2021 году. Примечательно, что список треков на обратной стороне обложки LP - это стикер, который снимается при удалении целлофана, так что обложка воспроизводит оригинальный артворк без треклиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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