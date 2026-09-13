The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Cinematic Orchestra - To Believe (coloured) (5054429136302) виниловая пластинка
Cinematic Orchestra — британская музыкальная группа в стиле ню-джаз и даунтемпо, созданная в 1999 году Джейсоном Суинскоу, а затем при участии его музыкального соратника Доминика Смита. Группа подписала контракт с независимым лейблом Ninja Tune. Cinematic Orchestra выпустили четыре студийных альбома: Motion (1999), Every Day (2002), Ma Fleur (2007) и To Believe (2019), а также два альбома саундтреков к фильмам: Man with a Movie Camera (2003) и The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2009). Помимо Суинскоу, в состав группы входят бывший участник DJ Food PC (Патрик Карпентер) на вертушках, Люк Флауэрс на барабанах, Том Чант на саксофоне, Ник Рамм на фортепиано, Стюарт МакКаллум на гитаре, Фил Франс на контрабасе. Бывшие участники: Джейми Коулмен (труба), Т. Дэниел Ховард (ударные), Федерико Уги (ударные), Алекс Джеймс (фортепиано) и Clean Sadness (синтезатор, программирование). Хайди Фогель (вокал) появляется как постоянный соавтор. Суинско и Карпентер также записывались вместе под названием группы Neptune. To Believe — пятый студийный альбом британской группы The Cinematic Orchestra. Он вышел 15 марта 2019 года на лейблах Ninja Tune и Domino. Это первый альбом группы за 12 лет после Ma Fleur (2007), в поддержку которого состоялся тур во втором квартале 2019 года. Как и предыдущие работы группы, альбом вдохновлён джазом, и в нём приняли участие гости из «мировой соул- и джазовой сцены». Главный сингл «A Caged Bird/Imitations of Life» с участием Roots Manuva был выпущен ограниченным тиражом на 12-дюймовой пластинке в независимых магазинах в январе 2019 года. Наряду с коллаборациями с Мозесом Самни, Roots Manuva, Tawiah, Grey Reverend, Хайди Фогель и Dorian Concept, в альбоме To Believe представлены струнные аранжировки Мигеля Этвуд-Фергюсона. Альбом, как говорят, отличается «широкоэкранным оттенком», «черпнутым из мощи» альбома группы Clash. Сведением занимался Том Элмхерст в студии Electric Lady в Нью-Йорке.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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