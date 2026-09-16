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Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой

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Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Резервуар для воды, л
0.3
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719805
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Резервуар для воды, л
0.3
Время нагрева, сек
20
Длина сетевого шнура
0
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х2
Вес, г.
55

Описание товара Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой

Сменная насадка/тряпка для паровой швабры из микрофибры отлично вымоет напольные покрытия из ламината, кафеля, натурального дерева. Насадка легко крепится и хорошо держится на швабре. Сменную насадку можно стирать в стиральной машине. Материал тряпки - 95% полиэстер и 5% нейлон. Подходит для модели паровой швабры Blackton Bt SM1115 и других швабр с подобным типоразмером.

Отзывы о товаре Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой




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Характеристики
Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый, голубой
Резервуар для воды, л
0.3
Время нагрева, сек
20
Длина сетевого шнура
0
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Сменная насадка/тряпка для паровой швабры из микрофибры отлично вымоет напольные покрытия из ламината, кафеля, натурального дерева. Насадка легко крепится и хорошо держится на швабре. Сменную насадку можно стирать в стиральной машине. Материал тряпки - 95% полиэстер и 5% нейлон. Подходит для модели паровой швабры Blackton Bt SM1115 и других швабр с подобным типоразмером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сменная насадка для паровой швабры Blackton Bt SM1115 Белый-голубой - данный товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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