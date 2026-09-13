Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип выпечки
венские (бельгийские) вафли, гриль, сэндвич
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719693
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Описание товара Мультипекарь BQ ST2000 Черный 3 in 1
Мультипекарь BQ — это надежный и удобный прибор для приготовления разнообразных блюд. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением к любой кухне. Мощностью 800 Вт устройство обеспечивает быстрое и равномерное приготовление ваших любимых закусок и десертов.
Антипригарное покрытие гарантирует лёгкое снятие готовых продуктов и простоту очистки после использования. Благодаря сменной панели вы сможете разнообразить своё меню, готовя разные блюда.
Несмотря на отсутствие регулировки температуры, мультипекарь идеально подходит для приготовления двух порций одновременно, что делает его отличным выбором для небольших семей или пар. Простота в управлении и наличие одного режима делают этот прибор интуитивно понятным и лёгким в использовании. С весом всего 1,9 кг мультипекарь BQ также удобен для хранения и транспортировки.
Мультипекарь BQ — это надежный и удобный прибор для приготовления разнообразных блюд. Выполненный в стильном черном цвете, он станет отличным дополнением к любой кухне. Мощностью 800 Вт устройство обеспечивает быстрое и равномерное приготовление ваших любимых закусок и десертов.
Антипригарное покрытие гарантирует лёгкое снятие готовых продуктов и простоту очистки после использования. Благодаря сменной панели вы сможете разнообразить своё меню, готовя разные блюда.
Несмотря на отсутствие регулировки температуры, мультипекарь идеально подходит для приготовления двух порций одновременно, что делает его отличным выбором для небольших семей или пар. Простота в управлении и наличие одного режима делают этот прибор интуитивно понятным и лёгким в использовании. С весом всего 1,9 кг мультипекарь BQ также удобен для хранения и транспортировки.
Мультипекарь BQ ST2000 Черный 3 in 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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