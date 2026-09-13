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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719531
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Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03BR, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, черный
Напольный кулер для воды SONNEN FSE-03BR – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Современный дизайн кулера с рифленой поверхностью гармонично впишется в любой интерьер.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и оснащён 3 кранами типа "нажим кружкой", что позволяет получать не только горячую и холодную воду, но и воду комнатной температуры.
Модель оборудована специальным отсеком для установки бутыли в нижней части корпуса. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и выглядят более эстетично.
Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Перед первым использованием необходимо очистить баки для воды и трубки от скопившейся производственной пыли, для этого нужно слить около 1 л воды.
Кулер для воды SONNEN FSE-03BR станет полезным украшением вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
Напольный кулер для воды SONNEN FSE-03BR – качественное устройство, которое станет идеальным решением для дома и офиса. Современный дизайн кулера с рифленой поверхностью гармонично впишется в любой интерьер.
Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 95 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °С. Кулер предназначен для напольного размещения и оснащён 3 кранами типа "нажим кружкой", что позволяет получать не только горячую и холодную воду, но и воду комнатной температуры.
Модель оборудована специальным отсеком для установки бутыли в нижней части корпуса. Кулеры с нижней загрузкой облегчают установку бутыли и выглядят более эстетично.
Постоянное поддержание высокой температуры воды избавляет от необходимости ждать её нагрева, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Перед первым использованием необходимо очистить баки для воды и трубки от скопившейся производственной пыли, для этого нужно слить около 1 л воды.
Кулер для воды SONNEN FSE-03BR станет полезным украшением вашего офиса. Не упустите возможность приобрести его уже сегодня!
Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03BR, нагрев/охлаждение нижняя загрузка 3 крана, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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