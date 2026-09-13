Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719523
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Описание товара Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый)
Капсульная кофемашина SONNEN CM510 – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе.
Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой на кухне.
Кофемашина капсульная SONNEN CM510 мощностью 1450 Вт с легкостью справляется с приготовлением кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию кофе, что приводит к получению насыщенного и сбалансированного вкуса и аромата напитка.
Кофемашина имеет съемный резервуар для воды объемом 0,6 л, что позволяет приготовить 3 чашки эспрессо.
В нижней части корпуса расположен съемный поддон для сбора капель для сбора остатков воды и кофе после приготовления. Его можно снять в случае, если кружка слишком большая. В комплекте есть мерная ложка-темпер, что облегчает приготовление напитка из кофейного порошка.
Капсульная кофемашина SONNEN CM510 – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе.
Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой на кухне.
Кофемашина капсульная SONNEN CM510 мощностью 1450 Вт с легкостью справляется с приготовлением кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию кофе, что приводит к получению насыщенного и сбалансированного вкуса и аромата напитка.
Кофемашина имеет съемный резервуар для воды объемом 0,6 л, что позволяет приготовить 3 чашки эспрессо.
В нижней части корпуса расположен съемный поддон для сбора капель для сбора остатков воды и кофе после приготовления. Его можно снять в случае, если кружка слишком большая. В комплекте есть мерная ложка-темпер, что облегчает приготовление напитка из кофейного порошка.
Кофемашина капсульная Sonnen CM510 3 в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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