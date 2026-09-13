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Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая

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Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 1
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 2
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 3
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 4
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 5
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 6
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 7
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 8
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 9
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 10
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 11
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 12
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 13
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 14
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 15
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 16
Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 1
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 2
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 3
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 4
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 5
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 6
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 7
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 8
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 9
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 10
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 11
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 12
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 13
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 14
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 15
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 16
  • Сушилка ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ для рук SONNEN HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая, 607959 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719514
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Габаритные размеры, мм
220 x 150 x 140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х19
Вес, кг.
1.49

Описание товара Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая

Электросушилка SONNEN HD-FL-2009 разработана для сушки рук мощным потоком теплого воздуха. Эргономичный стильный дизайн и надежная конструкция делают устройство идеальным для мест с невысокой и средней посещаемостью и интенсивным режимом использования. Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Сушилку для рук SONNEN HD-FL-2009 рекомендуется устанавливать в ванных комнатах/санузлах при расчете одна сушилка на одну раковину. Рекомендуется устанавливать данную модель сушилки в местах с невысокой проходимостью, чтобы рабочее время сушилки составляло один процесс сушки рук (т.е. один человек) в одну минуту. Подключается к сети 220 V стандартной евровилкой. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому его можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Отзывы о товаре Сушилка для рук высокоскоростная Sonnen HD-FL-2009, 1200Вт, пластиковый корпус, белая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Материал
пластик
Мощность, Вт
1200
Габаритные размеры, мм
220 x 150 x 140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электросушилка SONNEN HD-FL-2009 разработана для сушки рук мощным потоком теплого воздуха. Эргономичный стильный дизайн и надежная конструкция делают устройство идеальным для мест с невысокой и средней посещаемостью и интенсивным режимом использования. Мощность 1200 Вт обеспечивает время сушки рук за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Сушилку для рук SONNEN HD-FL-2009 рекомендуется устанавливать в ванных комнатах/санузлах при расчете одна сушилка на одну раковину. Рекомендуется устанавливать данную модель сушилки в местах с невысокой проходимостью, чтобы рабочее время сушилки составляло один процесс сушки рук (т.е. один человек) в одну минуту. Подключается к сети 220 V стандартной евровилкой. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому его можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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