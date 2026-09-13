Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая

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Характеристики
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.6
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719513
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Капсульная кофемашина SONNEN CM510B – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой.
Капсульная кофемашина SONNEN CM510B мощностью 1450 Вт с лёгкостью готовит ароматный кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию, благодаря чему напиток получается насыщенным, с гармоничным вкусом и богатым ароматом. Вместительный съёмный резервуар объёмом 0,6 л позволяет приготовить до 10 порций эспрессо без долива воды.
Устройство имеет несколько съемных адаптеров для капсул Nespresso и Dolce Gustо, а также для молотого кофе. На верхней части корпуса расположена панель управления, благодаря которой вы можете включить кофемашину и выбрать нужный напиток.
В нижней части корпуса находится съёмный поддон для сбора капель – он собирает излишки воды и кофейные остатки. Поддон можно снять, если требуется использовать высокую кружку. В комплект входит мерная ложка-темпер, которая упрощает приготовление напитка из молотого кофе.
Капсульная кофемашина SONNEN CM510B – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой.
Капсульная кофемашина SONNEN CM510B мощностью 1450 Вт с лёгкостью готовит ароматный кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию, благодаря чему напиток получается насыщенным, с гармоничным вкусом и богатым ароматом. Вместительный съёмный резервуар объёмом 0,6 л позволяет приготовить до 10 порций эспрессо без долива воды.
Устройство имеет несколько съемных адаптеров для капсул Nespresso и Dolce Gustо, а также для молотого кофе. На верхней части корпуса расположена панель управления, благодаря которой вы можете включить кофемашину и выбрать нужный напиток.
В нижней части корпуса находится съёмный поддон для сбора капель – он собирает излишки воды и кофейные остатки. Поддон можно снять, если требуется использовать высокую кружку. В комплект входит мерная ложка-темпер, которая упрощает приготовление напитка из молотого кофе.
Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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