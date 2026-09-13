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Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая

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Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 1
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 2
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 3
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 4
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 5
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 6
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 7
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 8
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 9
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 10
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 11
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 12
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 13
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 14
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 15
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 16
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 17
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 18
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 19
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 20
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 21
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 22
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 23
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 24
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 25
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 26
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 27
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 28
Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.6
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 1
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 2
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 3
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 4
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 5
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 6
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 7
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 8
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 9
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 10
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 11
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 12
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 13
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 14
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 15
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 16
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 17
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 18
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 19
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 20
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 21
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 22
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 23
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 24
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 25
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 26
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 27
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 28
  • Кофемашина капсульная 3в1 DOLCE GUSTO/NESPRESSO/молотый,SONNEN CM510B,1450 Вт,0,6 л, бежевая, 457338 - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719513
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
бежевый
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х29
Вес, кг.
3.45

Описание товара Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая

Капсульная кофемашина SONNEN CM510B – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой. Капсульная кофемашина SONNEN CM510B мощностью 1450 Вт с лёгкостью готовит ароматный кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию, благодаря чему напиток получается насыщенным, с гармоничным вкусом и богатым ароматом. Вместительный съёмный резервуар объёмом 0,6 л позволяет приготовить до 10 порций эспрессо без долива воды. Устройство имеет несколько съемных адаптеров для капсул Nespresso и Dolce Gustо, а также для молотого кофе. На верхней части корпуса расположена панель управления, благодаря которой вы можете включить кофемашину и выбрать нужный напиток. В нижней части корпуса находится съёмный поддон для сбора капель – он собирает излишки воды и кофейные остатки. Поддон можно снять, если требуется использовать высокую кружку. В комплект входит мерная ложка-темпер, которая упрощает приготовление напитка из молотого кофе.

Отзывы о товаре Кофемашина капсульная Sonnen CM510B 3в1 (Dolce Gusto/Nespresso/молотый), 1450 Вт, 0,6 л, бежевая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.6
Цвет
бежевый
Мощность
1450
Тип управления
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Капсульная кофемашина SONNEN CM510B – идеальный выбор для ценителей вкусного кофе. Быстрое приготовление, насыщенный аромат кофе и удобство использования – вот что делает эту кофемашину незаменимой. Капсульная кофемашина SONNEN CM510B мощностью 1450 Вт с лёгкостью готовит ароматный кофе. Давление 19 бар обеспечивает оптимальную экстракцию, благодаря чему напиток получается насыщенным, с гармоничным вкусом и богатым ароматом. Вместительный съёмный резервуар объёмом 0,6 л позволяет приготовить до 10 порций эспрессо без долива воды. Устройство имеет несколько съемных адаптеров для капсул Nespresso и Dolce Gustо, а также для молотого кофе. На верхней части корпуса расположена панель управления, благодаря которой вы можете включить кофемашину и выбрать нужный напиток. В нижней части корпуса находится съёмный поддон для сбора капель – он собирает излишки воды и кофейные остатки. Поддон можно снять, если требуется использовать высокую кружку. В комплект входит мерная ложка-темпер, которая упрощает приготовление напитка из молотого кофе.
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