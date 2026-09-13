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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719511
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Описание товара Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение
Кулер для воды SONNEN TBE-01 — это уникальное сочетание кулера и чайного столика, которое станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Благодаря компактности и функциональности он идеально впишется в интерьер любого помещения.
Устройство представляет собой кулер с нижней загрузкой и чайным столиком. На столике размещены заварочный и электрический чайники. Вода подаётся в электрический чайник через кран и затем нагревается. Под заварочным чайником расположена панель для подогрева, благодаря которой заваренный чай остаётся горячим долгое время.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C.
На чайном столике расположена панель управления, с помощью которой можно получить холодную воду или воду комнатной температуры, охладить воду, выбрать температуру нагрева или отключить устройство. Доступен нагрев от 50 до 100 °C. Температуру горячей и холодной воды можно отслеживать на дисплее. Управление также возможно с помощью пульта ДУ.
Под чайным столиком расположен небольшой шкафчик для хранения снеков к чаю.
Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от скопившейся пыли после производства и транспортировки.
Закажите кулер для воды SONNEN TBE-01, чтобы иметь доступ к горячей питьевой воде в любое время!
Кулер для воды SONNEN TBE-01 — это уникальное сочетание кулера и чайного столика, которое станет незаменимым помощником в вашем доме или офисе. Благодаря компактности и функциональности он идеально впишется в интерьер любого помещения.
Устройство представляет собой кулер с нижней загрузкой и чайным столиком. На столике размещены заварочный и электрический чайники. Вода подаётся в электрический чайник через кран и затем нагревается. Под заварочным чайником расположена панель для подогрева, благодаря которой заваренный чай остаётся горячим долгое время.
Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C.
На чайном столике расположена панель управления, с помощью которой можно получить холодную воду или воду комнатной температуры, охладить воду, выбрать температуру нагрева или отключить устройство. Доступен нагрев от 50 до 100 °C. Температуру горячей и холодной воды можно отслеживать на дисплее. Управление также возможно с помощью пульта ДУ.
Под чайным столиком расположен небольшой шкафчик для хранения снеков к чаю.
Перед первым использованием необходимо слить примерно 1 л воды для очистки бака холодной воды и внутренних трубок от скопившейся пыли после производства и транспортировки.
Закажите кулер для воды SONNEN TBE-01, чтобы иметь доступ к горячей питьевой воде в любое время!
Кулер для воды напольный с чайником Sonnen TBE-01 Tea Bar, электронное охлаждение - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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