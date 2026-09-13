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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719510
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Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это современное и функциональное устройство для охлаждения и нагрева питьевой воды. Он идеально подходит для использования в офисах, домах и квартирах.
Вода нагревается с помощью ТЭНА мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °C за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C.
Для нагрева требуется в разы меньше электроэнергии, чем для обычного электрического чайника. Благодаря постоянной высокой температуре воды в кулере не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 3 крана для горячей, холодной воды и воды комнатной температуры. Подача воды осуществляется нажатием кнопок в верхней части корпуса, при этом на кнопке горячей воды предусмотрена защита от детей. На верхней панели расположены LED-индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. Для использования необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли.
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье и предпочитает пить чистую тёплую воду. Спешите приобрести его уже сегодня!
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это современное и функциональное устройство для охлаждения и нагрева питьевой воды. Он идеально подходит для использования в офисах, домах и квартирах.
Вода нагревается с помощью ТЭНА мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °C за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 65 Вт поддерживает температуру холодной воды на уровне 15 °C.
Для нагрева требуется в разы меньше электроэнергии, чем для обычного электрического чайника. Благодаря постоянной высокой температуре воды в кулере не нужно ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей.
Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 3 крана для горячей, холодной воды и воды комнатной температуры. Подача воды осуществляется нажатием кнопок в верхней части корпуса, при этом на кнопке горячей воды предусмотрена защита от детей. На верхней панели расположены LED-индикаторы нагрева, охлаждения и работы устройства. Для использования необходимо установить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием следует слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли.
Кулер для воды SONNEN TSE-03BP – это отличный выбор для тех, кто заботится о своём здоровье и предпочитает пить чистую тёплую воду. Спешите приобрести его уже сегодня!
Кулер для воды настольный Sonnen TSE-03BP, нагрев/электронное охлаждение, 3 крана,антрацит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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