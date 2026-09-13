Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02GP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, серебристый
Компактный кулер SONNEN TSE-02GP идеально подойдет для образовательного учреждения, дома, офиса. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считаные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Кулер оснащен LED-индикаторами на верхней панели, которые оповещают о нагреве, охлаждении и работе устройства. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от производственной пыли.
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