Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный
Кулер SONNEN TSE-02BP подойдет для использования как в офисе, так и дома. Вода нагревается с помощью ТЭНа мощностью 500 Вт, что позволяет достичь температуры 90 °С за считанные минуты. Модуль электронного охлаждения мощностью 70 Вт обеспечивает поддержание температуры холодной воды на уровне 15 °С. Для нагревания требуется в разы меньше электроэнергии, чем для нагревания самого обычного электрического чайника. Благодаря тому, что высокая температура воды в кулере поддерживается постоянно, больше не нужно будет ждать, пока он нагреется, что особенно важно для крупных компаний с большим количеством сотрудников и посетителей. Кулер предназначен для настольного размещения и имеет 2 крана типа "нажим кружкой", а также защиту от протечек воды. Для использования необходимо поместить бутыль в специальное отверстие в верхней части диспенсера. Перед первым использованием необходимо слить около 1 л воды, чтобы очистить накопительный бак и трубки от скопившейся производственной пыли.
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Достоинства:
Комментарий:
кулер пришел вовремя,спасибо продавцу,дизайн кулера своего рода под кофемашины, работает все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает! Установил воду, покачал из стороны в сторону пока не вышел весь воздух. Включил и сразу все заработало! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
очень сильно долго шёл, задержали на неделю, к аппарату претензий нет, работает!
Достоинства:
Комментарий:
отличный кулер, все работает уже третий месяц в очень жёстких условиях. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер! Стильный! Всё работает штатно. Покупкой довольна вся семья.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, стильный, компактный и легкий! В работе еще не пробовали. Потом отзыв дополню
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и компактный. Холодит слабо но нагревает за 10 мин. Поставили в офисе.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся в доме, всё работает,проблем нет,товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат , со своей функцией справляется
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, но пришел без решетки от лотка для воды…
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой.Простенький.Подставка для воды маловата.Для маленького офиса пойдет.Посмотрим сколько отработает
Достоинства:
Комментарий:
кулер не плохой, функции выполняет, но сам корпус мягкий пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, симпатичный, но воду конечно не сильно охлаждает
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, рабочий. Из горячего крана вода пошла не сразу, минут 15 пришлось подождать. Нагревает и охлаждает нормально, запаха нет. Для нас один недостаток-узкий поддон для капель.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кулер! смотрится очень красиво, сделан добротно. долго пришлось прогонять воздух с краника горячей воды пока не добились чтоб вода полилась.
Достоинства:
Комментарий:
хороший компактный стильный кулер. Краны удобные под большие стаканы
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился))) спасибо огромное)) шикарный) этикетку действительно очень сложно убрать. Нам удалось с помощью ватного диска со спиртом избавиться от нее.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный и стильный. Но очень уродует этикетка на фасаде. клей мощный, ничем не оттирается
Достоинства:
Комментарий:
Кулер очень удобный даже для ребенка. заказывала с двумя кранчиками, пришел с тремя. Если следовать инструкции, то все течет, все охлаждается и нагревается. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
класс. сначала не шла из крана горячая вода. понажимала много раз и всё норм)
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Хорошо охлаждает. К сожалению, не проверила кнопку включения - сгорел нагревательный тен и воду не согревает. Поэтому купить ещё и чайник. )) Проверяйте. Читайте все напоминалки. недостаток: неудобно наливать воду в стаканчик.
Достоинства:
Комментарий:
На общий вид проверил,все отлично. Проверю на работоспособность дополню отзыв. Смотрится стильно .
Достоинства:
Комментарий:
Слабый напор горячей воды, долго холодит воду, наклейка предупреждения о первом заливе воды не отклеивается, полностью пластиковый, работает
Достоинства:
Комментарий:
Кулер пришел вовремя. Упакован хорошо, по магазинному. Внешний вид отличный. Нагрев хороший, но охлаждение никакое. Готовили на подарок. Пришлось оформить возрат.Без функции охлаждения можно найти дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Довольно медленно наливается вода, к остальному претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Тройбан. Оно не стоит своих денег. Охлаждает слабо
Отзывы о товаре Кулер для воды настольный Sonnen TSE-02BP, нагрев/электронное охлаждение, 2 крана, черный
Достоинства:
Комментарий:
кулер пришел вовремя,спасибо продавцу,дизайн кулера своего рода под кофемашины, работает все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает! Установил воду, покачал из стороны в сторону пока не вышел весь воздух. Включил и сразу все заработало! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
очень сильно долго шёл, задержали на неделю, к аппарату претензий нет, работает!
Достоинства:
Комментарий:
отличный кулер, все работает уже третий месяц в очень жёстких условиях. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер! Стильный! Всё работает штатно. Покупкой довольна вся семья.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кулер, стильный, компактный и легкий! В работе еще не пробовали. Потом отзыв дополню
Достоинства:
Комментарий:
Удобный и компактный. Холодит слабо но нагревает за 10 мин. Поставили в офисе.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся в доме, всё работает,проблем нет,товаром доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальный аппарат , со своей функцией справляется
Достоинства:
Комментарий:
Хороший кулер, но пришел без решетки от лотка для воды…
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой.Простенький.Подставка для воды маловата.Для маленького офиса пойдет.Посмотрим сколько отработает
Достоинства:
Комментарий:
кулер не плохой, функции выполняет, но сам корпус мягкий пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, симпатичный, но воду конечно не сильно охлаждает
Достоинства:
Комментарий:
пришел быстро, рабочий. Из горячего крана вода пошла не сразу, минут 15 пришлось подождать. Нагревает и охлаждает нормально, запаха нет. Для нас один недостаток-узкий поддон для капель.
Достоинства:
Комментарий:
отличный кулер! смотрится очень красиво, сделан добротно. долго пришлось прогонять воздух с краника горячей воды пока не добились чтоб вода полилась.
Достоинства:
Комментарий:
хороший компактный стильный кулер. Краны удобные под большие стаканы
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился))) спасибо огромное)) шикарный) этикетку действительно очень сложно убрать. Нам удалось с помощью ватного диска со спиртом избавиться от нее.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный и стильный. Но очень уродует этикетка на фасаде. клей мощный, ничем не оттирается
Достоинства:
Комментарий:
Кулер очень удобный даже для ребенка. заказывала с двумя кранчиками, пришел с тремя. Если следовать инструкции, то все течет, все охлаждается и нагревается. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
класс. сначала не шла из крана горячая вода. понажимала много раз и всё норм)
Достоинства:
Комментарий:
Красивый. Хорошо охлаждает. К сожалению, не проверила кнопку включения - сгорел нагревательный тен и воду не согревает. Поэтому купить ещё и чайник. )) Проверяйте. Читайте все напоминалки. недостаток: неудобно наливать воду в стаканчик.
Достоинства:
Комментарий:
На общий вид проверил,все отлично. Проверю на работоспособность дополню отзыв. Смотрится стильно .
Достоинства:
Комментарий:
Слабый напор горячей воды, долго холодит воду, наклейка предупреждения о первом заливе воды не отклеивается, полностью пластиковый, работает
Достоинства:
Комментарий:
Кулер пришел вовремя. Упакован хорошо, по магазинному. Внешний вид отличный. Нагрев хороший, но охлаждение никакое. Готовили на подарок. Пришлось оформить возрат.Без функции охлаждения можно найти дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Довольно медленно наливается вода, к остальному претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Тройбан. Оно не стоит своих денег. Охлаждает слабо