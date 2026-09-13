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Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт

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Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 1
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 2
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 3
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 4
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 5
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 6
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 7
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 8
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 9
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 10
Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 1
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 2
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 3
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 4
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 5
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 6
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 7
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 8
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 9
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 10
  • Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719501
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Комлектация
документация
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские (бельгийские) вафли
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х24
Вес, кг.
1.27

Описание товара Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт

Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление двух вафель одновременно. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить.

Отзывы о товаре Электровафельница Daswerk WM-4 для венских бельгийских вафель, 2 вафли, 750Вт




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Комлектация
документация
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
венские (бельгийские) вафли
Количество режимов
1
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Развернуть
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление двух вафель одновременно. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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