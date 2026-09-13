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Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт

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Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 1
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 2
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 3
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 4
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 5
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 6
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 7
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 8
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 9
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 10
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 11
Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 1
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 2
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 3
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 4
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 5
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 6
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 7
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 8
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 9
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 10
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 11
  • Электровафельница-орешница антипригарная, 6 орешков, 750 Вт, DASWERK, WM-8, 455655 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719494
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Размеры в упаковке, см
25х23х23
Вес, кг.
1.37

Описание товара Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт

Электрическая вафельница-орешница DASWERK подходит для приготовления любимых лакомств быстро и легко. Она представляет собой устройство мощностью 750 Вт, которое позволяет готовить идеальные "орешки" всего за 6-8 минут. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление шести орешков. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.

Отзывы о товаре Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Описание
Электрическая вафельница-орешница DASWERK подходит для приготовления любимых лакомств быстро и легко. Она представляет собой устройство мощностью 750 Вт, которое позволяет готовить идеальные "орешки" всего за 6-8 минут. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление шести орешков. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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