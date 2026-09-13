Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719494
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Характеристики
Бренд
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Размеры в упаковке, см
25х23х23
Вес, кг.
1.37
Описание товара Электровафельница-орешница Daswerk WM-8, 6 орешков, 750 Вт
Электрическая вафельница-орешница DASWERK подходит для приготовления любимых лакомств быстро и легко. Она представляет собой устройство мощностью 750 Вт, которое позволяет готовить идеальные "орешки" всего за 6-8 минут. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление шести орешков. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.
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Бренд
Тип выпечки
орешки
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Электрическая вафельница-орешница DASWERK подходит для приготовления любимых лакомств быстро и легко. Она представляет собой устройство мощностью 750 Вт, которое позволяет готовить идеальные "орешки" всего за 6-8 минут. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 750 Вт обеспечивают равномерное приготовление шести орешков. Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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