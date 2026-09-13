Top.Mail.Ru
Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 1
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 2
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 3
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 4
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 5
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 6
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 7
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 8
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 9
Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 1
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 2
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 3
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 4
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 5
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 6
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 7
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 8
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 9
  • Сушилка для обуви электрическая с подсветкой, сушка для обуви, 10 Вт, DASWERK, SD1, 456194 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719491
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры, мм
170х20х45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х9
Вес, г.
250

Описание товара Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт

Электрическая сушилка для обуви DASWERK — это надежный помощник в уходе за вашими вещами. Специальная технология нагрева в этой технике для дома не только эффективно сушит обувь, но и уничтожает неприятные запахи, дезинфицируя ее. Мощность 10 Вт и оптимальная температура 65-80 °C обеспечивают бережный уход, не деформируя обувь. Эргономичная форма сушилки имитирует стопу, позволяя легко добраться до труднодоступных мест. Сушилка для обуви с подсветкой выполнена из огнеупорного пластика и оснащена надежно изолированным нагревательным элементом, что гарантирует безопасность в использовании. Длина провода 120 см делает её удобной в любом помещении. Эта электросушилка идеально подходит как для детской, так и для взрослой обуви, обеспечивая качественную сушку в любое время года — после тренировок, в дождливую или снежную погоду. Не упустите возможность сделать уход за обувью простым и эффективным с этой универсальной сушилкой для обуви!

Отзывы о товаре Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DASWERK
Мощность, Вт
10
Габаритные размеры, мм
170х20х45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая сушилка для обуви DASWERK — это надежный помощник в уходе за вашими вещами. Специальная технология нагрева в этой технике для дома не только эффективно сушит обувь, но и уничтожает неприятные запахи, дезинфицируя ее. Мощность 10 Вт и оптимальная температура 65-80 °C обеспечивают бережный уход, не деформируя обувь. Эргономичная форма сушилки имитирует стопу, позволяя легко добраться до труднодоступных мест. Сушилка для обуви с подсветкой выполнена из огнеупорного пластика и оснащена надежно изолированным нагревательным элементом, что гарантирует безопасность в использовании. Длина провода 120 см делает её удобной в любом помещении. Эта электросушилка идеально подходит как для детской, так и для взрослой обуви, обеспечивая качественную сушку в любое время года — после тренировок, в дождливую или снежную погоду. Не упустите возможность сделать уход за обувью простым и эффективным с этой универсальной сушилкой для обуви!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...