Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушилка для обуви электрическая Daswerk SD1 с подсветкой, 10 Вт
Электрическая сушилка для обуви DASWERK — это надежный помощник в уходе за вашими вещами. Специальная технология нагрева в этой технике для дома не только эффективно сушит обувь, но и уничтожает неприятные запахи, дезинфицируя ее. Мощность 10 Вт и оптимальная температура 65-80 °C обеспечивают бережный уход, не деформируя обувь. Эргономичная форма сушилки имитирует стопу, позволяя легко добраться до труднодоступных мест. Сушилка для обуви с подсветкой выполнена из огнеупорного пластика и оснащена надежно изолированным нагревательным элементом, что гарантирует безопасность в использовании. Длина провода 120 см делает её удобной в любом помещении. Эта электросушилка идеально подходит как для детской, так и для взрослой обуви, обеспечивая качественную сушку в любое время года — после тренировок, в дождливую или снежную погоду. Не упустите возможность сделать уход за обувью простым и эффективным с этой универсальной сушилкой для обуви!
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