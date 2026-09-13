Телескоп рефлектор астрономический, увеличение 525х, видоискатель, 76700, BRAUBERG, 391398
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип телескопа
рефлектор
Уровень пользователя
для детей, для начинающих, для опытных
Максимальное увеличение (X)
525x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип телескопа
рефлектор
Уровень пользователя
для детей, для начинающих, для опытных
Материал штатива
сталь
Максимальное увеличение (X)
525x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х75х28
Вес, кг.
5.4
Описание товара Телескоп рефлектор астрономический, увеличение 525х, видоискатель, 76700, BRAUBERG, 391398
Телескоп рефлектор BRAUBERG обеспечит чёткие изображения даже на больших дистанциях. Идеально подойдет как астроному-новичку, так и профессионалу. Изучайте космос и делитесь впечатлениями: карта звёздного неба и держатель для телефона в подарок! Телескоп рефлектор BRAUBERG – готовое решение для занятий астрономией на любительском и профессиональном уровне. Фокусное расстояние в 700 мм вкупе с увеличением до 525х позволит наблюдать даже самые отдаленные небесные тела. Диаметр объектива 76 мм обеспечит высокое качество даже тусклых и далёких объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип телескопа
рефлектор
Уровень пользователя
для детей, для начинающих, для опытных
Материал штатива
сталь
Максимальное увеличение (X)
525x
Страна производитель
Китай
Телескоп рефлектор BRAUBERG обеспечит чёткие изображения даже на больших дистанциях. Идеально подойдет как астроному-новичку, так и профессионалу. Изучайте космос и делитесь впечатлениями: карта звёздного неба и держатель для телефона в подарок! Телескоп рефлектор BRAUBERG – готовое решение для занятий астрономией на любительском и профессиональном уровне. Фокусное расстояние в 700 мм вкупе с увеличением до 525х позволит наблюдать даже самые отдаленные небесные тела. Диаметр объектива 76 мм обеспечит высокое качество даже тусклых и далёких объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп рефлектор астрономический, увеличение 525х, видоискатель, 76700, BRAUBERG, 391398 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп рефлектор астрономический, увеличение 525х, видоискатель, 76700, BRAUBERG, 391398