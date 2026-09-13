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Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A

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Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 1
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 2
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 3
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 4
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 5
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 6
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 7
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 8
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 9
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 10
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 11
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 12
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 13
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 14
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 15
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 16
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 17
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 18
Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 1
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 2
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 3
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 4
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 5
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 6
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 7
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 8
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 9
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 10
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 11
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 12
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 13
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 14
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 15
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 16
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 17
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 18
  • Кресло BRABIX Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A, 533008 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719487
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
59х59х26
Вес, кг.
8.83

Описание товара Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A

Кресло BRABIX Fly Mg-396w, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое 533008 предназначено для офиса или домашнего кабинета. Эргономичная форма обеспечивает удобное сидение. Просто в уходе, что экономит время и силы. Благодаря высокой прочности прослужит долго.



Теги товара: сетчатые, до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
белый
Описание
Кресло BRABIX Fly Mg-396w, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое 533008 предназначено для офиса или домашнего кабинета. Эргономичная форма обеспечивает удобное сидение. Просто в уходе, что экономит время и силы. Благодаря высокой прочности прослужит долго.


Теги товара: сетчатые, до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Brabix Fly MG-396W, с подлокотниками, пластик белый, сетка, розовое TW-06A/TW-13A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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