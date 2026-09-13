Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, дуб сонома

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Характеристики
Стиль
традиционный
Тип стола
компьютерный
Материал столешницы
дерево
Материал основания
лдсп
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719486
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Стол с ящиками и полками подойдет как для дома так и офиса: в ящиках свободно помещаются документы, а на полках сбоку можно хранить различные мелочи. Все изделия данной серии поставляются от производителя IKEA. Наши компьютерные столы сконструированы с учетом анатомических требований, что поможет сохранить ровную осанку. Для стола используются высококачественные ЛДСП, кромка и мебельная фурнитура, поэтому наша мебель прослужит не один год. В отличии от многих аналогов, поверхность плиты выполнена из гладкой пленки, в которую не забивается пыль и изделие со временем не теряет свой внешний вид. Стол легко собирается в домашних условиях по прилагаемой подробной инструкции. Каркас и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.. Поставляется в разобранном виде.. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке
Стол с ящиками и полками подойдет как для дома так и офиса: в ящиках свободно помещаются документы, а на полках сбоку можно хранить различные мелочи. Все изделия данной серии поставляются от производителя IKEA. Наши компьютерные столы сконструированы с учетом анатомических требований, что поможет сохранить ровную осанку. Для стола используются высококачественные ЛДСП, кромка и мебельная фурнитура, поэтому наша мебель прослужит не один год. В отличии от многих аналогов, поверхность плиты выполнена из гладкой пленки, в которую не забивается пыль и изделие со временем не теряет свой внешний вид. Стол легко собирается в домашних условиях по прилагаемой подробной инструкции. Каркас и фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.. Поставляется в разобранном виде.. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке
Стол письменный/компьютерный Brabix Scandi CD-016 (1100х500х750), 4 ящика, дуб сонома - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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