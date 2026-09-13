Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719483
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Характеристики
Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х42
Вес, кг.
5.21
Описание товара Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926
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Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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