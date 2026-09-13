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Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926

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Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 1
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 2
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 3
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 4
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 5
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 6
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 7
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 1
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 2
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 3
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 4
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 5
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 6
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 7
  • Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719483
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х42
Вес, кг.
5.21

Описание товара Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926

Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926

Отзывы о товаре Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
100 кг
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло стул BRABIX Eames MG-310 PL, пластик белый, экокожа белая, 532926 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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