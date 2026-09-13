Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801
RABIX "Lumen GM-150 RGB" – отличный вариант для геймеров, которым важны не только комфорт и функциональность, но и стильный дизайн, подчеркивающий индивидуальность пользователя. RGB-подсветка точно привлечет внимание зрителя к вашему стриму! Кресло BRABIX Lumen GM-150 RGB, оснащенное функцией RGB-подсветки, разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета. Мягкие подушки и эргономичная форма исключают дискомфорт даже во время продолжительной игры. Обивка из высококачественной экокожи обладает высокой воздухопроницаемостью и неприхотлива в уходе. Прочный каркас и крепкие металлические подлокотники обеспечивают креслу долгий срок эксплуатации. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла рассчитано на максимальную нагрузку 140 кг.
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Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей
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