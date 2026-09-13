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Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801

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Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 10
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 11
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 12
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 13
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 14
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 15
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 16
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 17
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 18
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 19
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 20
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 21
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 22
Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
да
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 4
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  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 10
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 11
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 12
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 13
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 14
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 15
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 16
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 17
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 18
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 19
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 20
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 21
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 22
  • Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719480
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
да
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
83х83х66
Вес, кг.
20.22

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801

RABIX "Lumen GM-150 RGB" – отличный вариант для геймеров, которым важны не только комфорт и функциональность, но и стильный дизайн, подчеркивающий индивидуальность пользователя. RGB-подсветка точно привлечет внимание зрителя к вашему стриму! Кресло BRABIX Lumen GM-150 RGB, оснащенное функцией RGB-подсветки, разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета. Мягкие подушки и эргономичная форма исключают дискомфорт даже во время продолжительной игры. Обивка из высококачественной экокожи обладает высокой воздухопроницаемостью и неприхотлива в уходе. Прочный каркас и крепкие металлические подлокотники обеспечивают креслу долгий срок эксплуатации. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла рассчитано на максимальную нагрузку 140 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Lumen GM-150 RGB, подсветка, две подушки, экокожа, черное, 532801




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
140 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
да
Цвет
черный
Описание
RABIX "Lumen GM-150 RGB" – отличный вариант для геймеров, которым важны не только комфорт и функциональность, но и стильный дизайн, подчеркивающий индивидуальность пользователя. RGB-подсветка точно привлечет внимание зрителя к вашему стриму! Кресло BRABIX Lumen GM-150 RGB, оснащенное функцией RGB-подсветки, разнообразит ваши стримы или игровые сессии. При помощи пульта дистанционного управления вы сами сможете выбрать режим подсветки, а также настроить скорость световых эффектов и интенсивность цвета. Мягкие подушки и эргономичная форма исключают дискомфорт даже во время продолжительной игры. Обивка из высококачественной экокожи обладает высокой воздухопроницаемостью и неприхотлива в уходе. Прочный каркас и крепкие металлические подлокотники обеспечивают креслу долгий срок эксплуатации. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла рассчитано на максимальную нагрузку 140 кг.
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Доставка
Отзывы


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