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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189

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Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 1
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 2
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 3
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 4
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 1
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 2
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 3
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 4
  • Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719477
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х55х55
Вес, кг.
8.36

Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189

BRABIX "Samba" – отличный вариант для укомплектования переговорных комнат. Кресло радует приятным соотношением цены и качества, придаёт презентабельный внешний вид всему офисному интерьеру. Поставляется в собранном виде. Каркас кресла сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из 2-х передних ножек, ножки задней. Ножки передние изготовлены из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм, ножка задняя – из трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм. Покрытие каркаса – термореактивная порошковая краска черного цвета. Подлокотники облицованы экокожей. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.

Отзывы о товаре Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
BRABIX "Samba" – отличный вариант для укомплектования переговорных комнат. Кресло радует приятным соотношением цены и качества, придаёт презентабельный внешний вид всему офисному интерьеру. Поставляется в собранном виде. Каркас кресла сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из 2-х передних ножек, ножки задней. Ножки передние изготовлены из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм, ножка задняя – из трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм. Покрытие каркаса – термореактивная порошковая краска черного цвета. Подлокотники облицованы экокожей. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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