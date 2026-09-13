Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719477
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Характеристики
Бренд
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х55х55
Вес, кг.
8.36
Описание товара Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189
BRABIX "Samba" – отличный вариант для укомплектования переговорных комнат. Кресло радует приятным соотношением цены и качества, придаёт презентабельный внешний вид всему офисному интерьеру. Поставляется в собранном виде. Каркас кресла сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из 2-х передних ножек, ножки задней. Ножки передние изготовлены из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм, ножка задняя – из трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм. Покрытие каркаса – термореактивная порошковая краска черного цвета. Подлокотники облицованы экокожей. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
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Бренд
Спинка
цельная с сиденьем
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
BRABIX "Samba" – отличный вариант для укомплектования переговорных комнат. Кресло радует приятным соотношением цены и качества, придаёт презентабельный внешний вид всему офисному интерьеру. Поставляется в собранном виде. Каркас кресла сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из 2-х передних ножек, ножки задней. Ножки передние изготовлены из трубы овального сечения 30х15х1,2 мм, ножка задняя – из трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм. Покрытие каркаса – термореактивная порошковая краска черного цвета. Подлокотники облицованы экокожей. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг
Теги товара: кожаные, кожаные для руководителей, до 120 кг
Кресло для приемных и переговорных BRABIX Samba CF-107, черный каркас, к/з черный, собран, 533189 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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