Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, голубое, 533152
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло детское с подставкой для ног BRABIX Toy MG-205, сетка/ткань TW, голубое, 533152
Детское кресло BRABIX «Toy» идеально подходит для учебы, игр, творчества и прочих видов детского досуга. Регулируемая подставка для ног делает возможной эксплуатацию даже для самых маленьких пользователей! Обивка кресла выполнена из износостойкой прочной сетки на спинке и мягкой, надёжной ткани TW на сиденье. Такая ткань не только долговечна, но и легко чистится, хорошо пропускает воздух. Наполнитель сиденья – высококачественный поролон, который даже при активном использовании долго сохраняет форму и остаётся упругим. Спинка анатомической формы обеспечивает поддержку поясницы и способствует формированию правильной осанки. Подлокотники при необходимости можно откинуть вверх, чтобы они не ограничивали движения. Кроме того, подставку для ног можно отрегулировать под рост пользователя или вовсе убрать. Таким образом, кресло будет расти вместе с ребенком! Подарите ребенку комфорт и правильную осанку — выбирайте детские кресла BRABIX!
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