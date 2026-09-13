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Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010

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Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 1
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 2
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 3
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 4
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 5
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 6
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 7
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 8
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 9
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 10
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 11
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 12
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 13
Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 1
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 2
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 3
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 4
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 5
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 6
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 7
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 8
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 9
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 10
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 11
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 12
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 13
  • Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719473
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х59х32
Вес, кг.
9.89

Описание товара Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010

Детское кресло BRABIX "Fancy MG-201W" сочетает пластиковую основу белого цвета и обивку из велюра насыщенного серого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Материал обивки – велюр. Он хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг. Подлокотники и пятилучие – пластиковые, белого цвета.Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.



Теги товара: тканевые, до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
ткань
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло BRABIX "Fancy MG-201W" сочетает пластиковую основу белого цвета и обивку из велюра насыщенного серого цвета. Конструкция кресла продумана до мелочей и максимально безопасна для ребенка. Материал обивки – велюр. Он хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Пружинно-винтовой механизм качания спинки обеспечивает опору и поддержку, а также позволяет регулировать угол наклона. При помощи специального рычага можно отрегулировать высоту сиденья. Крестовина кресла максимально увеличивает площадь основания и почти исключает возможность опрокидывания. Газлифт выдерживает и ребенка, и взрослого весом до 120 кг. Подлокотники и пятилучие – пластиковые, белого цвета.Спинка и сиденье имеют плотную набивку средней жесткости. Компактная модель, которая легко выдерживает взрослого человека.


Теги товара: тканевые, до 120 кг
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Доставка
Отзывы


Кресло детское Brabix Fancy MG-201W, с подлокотниками, пластик белый, серое light 19, 533010 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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