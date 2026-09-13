Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
130 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719466
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Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и здоровье. Это компьютерное кресло прекрасно подходит для длительных часов работы или игр, обеспечивая максимальную поддержку. Эргономичный дизайн, включая подголовник и поясничную поддержку, помогает сохранить правильную осанку, уменьшая напряжение в шее и спине.
Уникальный синхромеханизм позволяет удобно регулировать кресло, фиксируя спинку в трех положениях и адаптируя силу качания к вашему весу. Такая система обеспечивает свободу движения, предотвращая неудобные позы и поддерживая здоровье при длительном сидении.
Телескопическая подставка для ног не только создает комфорт, но и улучшает кровообращение, позволяя вам расслабиться. Регулируемые 3D подлокотники добавляют удобства, а надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса гарантируют долговечность.
Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это отличный выбор для офисной мебели, игрового кресла или стула для школьника, которое станет вашим верным помощником в любой деятельности. Не упустите возможность сделать свою работу и отдых более комфортными!
Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и здоровье. Это компьютерное кресло прекрасно подходит для длительных часов работы или игр, обеспечивая максимальную поддержку. Эргономичный дизайн, включая подголовник и поясничную поддержку, помогает сохранить правильную осанку, уменьшая напряжение в шее и спине.
Уникальный синхромеханизм позволяет удобно регулировать кресло, фиксируя спинку в трех положениях и адаптируя силу качания к вашему весу. Такая система обеспечивает свободу движения, предотвращая неудобные позы и поддерживая здоровье при длительном сидении.
Телескопическая подставка для ног не только создает комфорт, но и улучшает кровообращение, позволяя вам расслабиться. Регулируемые 3D подлокотники добавляют удобства, а надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса гарантируют долговечность.
Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это отличный выбор для офисной мебели, игрового кресла или стула для школьника, которое станет вашим верным помощником в любой деятельности. Не упустите возможность сделать свою работу и отдых более комфортными!
Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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