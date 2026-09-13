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Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый

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Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная замша
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый, 532944 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719463
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная замша
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х92х29
Вес, кг.
21

Описание товара Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый

Кресло BRABIX PREMIUM "Arizona" – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы. Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Arizona EX-573, синхромеханизм, искусственная замша, коричневый




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
сталь
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная замша
Цвет
коричневый
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM "Arizona" – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы. Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям. Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение. Кресла BRABIX способны воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.


Теги товара: до 120 кг
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Отзывы


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