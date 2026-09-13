Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719457
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х74х28
Вес, кг.
14.85
Описание товара Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957
CROMEX «Start GM-105» – оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 270 руб.4568 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH-609SL/ECO черный эко.кожа кресто...
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 25 610 руб.6403 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
-
В наличииЦена 26 390 руб.6598 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Бренд
Спинка
прилегает к сиденью
Материал крестовины
пластик
Материал обивки
экокожа
Тип установки
Да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
CROMEX «Start GM-105» – оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером. Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло компьютерное CROMEX Start GM-105, две подушки, экокожа, черное/красное, 532957