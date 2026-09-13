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Характеристики
Тип микроскопа
биологический, световой, оптический
Тип насадки
монокулярная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719450
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Описание товара Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400
Уникальный развивающий и обучающий микроскоп BRAUBERG KIDS станет первым шагом ребёнка в мир науки. Даже учёба с ним станет веселее и увлекательнее. Пробудите интерес ребёнка к исследованию с подарочным набором микропрепаратов для экспериментов!
Микроскоп BRAUBERG KIDS - готовый набор юного учёного! Он прост в использовании и укомплектован всем необходимым для того, чтобы каждый ребёнок мог почувствовать себя настоящим исследователем. Оптика высокого качества обеспечивает увеличение (произведение кратности увеличения окуляра на кратность увеличения объектива) в 100х, 400х и даже 1200х. Встроенная LED-подсветка (батарейки в комплекте) создаст оптимальное освещение во время наблюдений.
Уникальный развивающий и обучающий микроскоп BRAUBERG KIDS станет первым шагом ребёнка в мир науки. Даже учёба с ним станет веселее и увлекательнее. Пробудите интерес ребёнка к исследованию с подарочным набором микропрепаратов для экспериментов!
Микроскоп BRAUBERG KIDS - готовый набор юного учёного! Он прост в использовании и укомплектован всем необходимым для того, чтобы каждый ребёнок мог почувствовать себя настоящим исследователем. Оптика высокого качества обеспечивает увеличение (произведение кратности увеличения окуляра на кратность увеличения объектива) в 100х, 400х и даже 1200х. Встроенная LED-подсветка (батарейки в комплекте) создаст оптимальное освещение во время наблюдений.
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400