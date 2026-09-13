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Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400

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Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 1
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 2
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 3
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 4
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 5
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 6
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 7
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 8
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 9
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 10
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 11
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 12
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 13
Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
биологический, световой, оптический
Тип насадки
монокулярная
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 1
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 2
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 3
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 4
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 5
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 6
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 7
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 8
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 9
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 10
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 11
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 12
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 13
  • Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719450
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Диаметр окулярной трубки
26 мм
Увеличение, крат
10х, 40х, 120х.
Тип микроскопа
биологический, световой, оптический
Тип насадки
монокулярная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х20
Вес, г.
524

Описание товара Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400

Уникальный развивающий и обучающий микроскоп BRAUBERG KIDS станет первым шагом ребёнка в мир науки. Даже учёба с ним станет веселее и увлекательнее. Пробудите интерес ребёнка к исследованию с подарочным набором микропрепаратов для экспериментов! Микроскоп BRAUBERG KIDS - готовый набор юного учёного! Он прост в использовании и укомплектован всем необходимым для того, чтобы каждый ребёнок мог почувствовать себя настоящим исследователем. Оптика высокого качества обеспечивает увеличение (произведение кратности увеличения окуляра на кратность увеличения объектива) в 100х, 400х и даже 1200х. Встроенная LED-подсветка (батарейки в комплекте) создаст оптимальное освещение во время наблюдений.

Отзывы о товаре Микроскоп 30 предметов,в т.ч. 12 микропреп., 100/400/1200х подсветка,BRAUBERG KIDS, 391400




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Диаметр окулярной трубки
26 мм
Увеличение, крат
10х, 40х, 120х.
Тип микроскопа
биологический, световой, оптический
Тип насадки
монокулярная
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальный развивающий и обучающий микроскоп BRAUBERG KIDS станет первым шагом ребёнка в мир науки. Даже учёба с ним станет веселее и увлекательнее. Пробудите интерес ребёнка к исследованию с подарочным набором микропрепаратов для экспериментов! Микроскоп BRAUBERG KIDS - готовый набор юного учёного! Он прост в использовании и укомплектован всем необходимым для того, чтобы каждый ребёнок мог почувствовать себя настоящим исследователем. Оптика высокого качества обеспечивает увеличение (произведение кратности увеличения окуляра на кратность увеличения объектива) в 100х, 400х и даже 1200х. Встроенная LED-подсветка (батарейки в комплекте) создаст оптимальное освещение во время наблюдений.
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Отзывы


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