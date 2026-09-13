OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка
Официальный саундтрек лауреата премии «Эмми» Тревора Морриса к первому сезону нашумевшей исторической драмы «Викинги». Тревор Моррис написал саундтрек, передающий первобытную мощь, эмоциональную глубину и мифическую атмосферу, которые определяют тон сериала. Музыка отражает первозданную красоту мира викингов и его сложных характеров. Один из самых запоминающихся треков — вступительная тема «If I Had A Heart» шведской певицы Fever Ray, чей завораживающий вокал и минималистичная электроника задали тон всему сериалу. Песня стала культовой и получила признание за свой уникальный вклад в формирование идентичности сериала. Сам сериал получил признание и множество наград как за сюжет, так и за техническое исполнение, причём музыка сыграла решающую роль в его успехе.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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