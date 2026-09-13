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OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка

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OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 1
OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 2
OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 3
OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 4
OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719412
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
If I Had a Heart, Battle Field, The Eye of Odin, Of Fathers and Sons, Journey To Kattegat, Northern Lights / Entry To Kattegat, The Sunstone, You Shall Not Enter Valhalla, Meeting Floki, Ragnar's Sail, Ragnar Recruits, Seduction, Vikings Set Sail, North Sea Storm, Madness Takes Hold, Vikings Reach Land, Vikings Attack Village, Floki's Fire, Vikings Sail Home, Vikings In Hexham, Mano E Mano, Battle On the Beach, Athelstan Asks For Freedom, Ragnar Challenges the Earl, Making a Deal, Earl Accepts t
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка

Официальный саундтрек лауреата премии «Эмми» Тревора Морриса к первому сезону нашумевшей исторической драмы «Викинги». Тревор Моррис написал саундтрек, передающий первобытную мощь, эмоциональную глубину и мифическую атмосферу, которые определяют тон сериала. Музыка отражает первозданную красоту мира викингов и его сложных характеров. Один из самых запоминающихся треков — вступительная тема «If I Had A Heart» шведской певицы Fever Ray, чей завораживающий вокал и минималистичная электроника задали тон всему сериалу. Песня стала культовой и получила признание за свой уникальный вклад в формирование идентичности сериала. Сам сериал получил признание и множество наград как за сюжет, так и за техническое исполнение, причём музыка сыграла решающую роль в его успехе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Vikings (Trevor Morris) (coloured) (8719262037472) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Vikings
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
If I Had a Heart, Battle Field, The Eye of Odin, Of Fathers and Sons, Journey To Kattegat, Northern Lights / Entry To Kattegat, The Sunstone, You Shall Not Enter Valhalla, Meeting Floki, Ragnar's Sail, Ragnar Recruits, Seduction, Vikings Set Sail, North Sea Storm, Madness Takes Hold, Vikings Reach Land, Vikings Attack Village, Floki's Fire, Vikings Sail Home, Vikings In Hexham, Mano E Mano, Battle On the Beach, Athelstan Asks For Freedom, Ragnar Challenges the Earl, Making a Deal, Earl Accepts t
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Официальный саундтрек лауреата премии «Эмми» Тревора Морриса к первому сезону нашумевшей исторической драмы «Викинги». Тревор Моррис написал саундтрек, передающий первобытную мощь, эмоциональную глубину и мифическую атмосферу, которые определяют тон сериала. Музыка отражает первозданную красоту мира викингов и его сложных характеров. Один из самых запоминающихся треков — вступительная тема «If I Had A Heart» шведской певицы Fever Ray, чей завораживающий вокал и минималистичная электроника задали тон всему сериалу. Песня стала культовой и получила признание за свой уникальный вклад в формирование идентичности сериала. Сам сериал получил признание и множество наград как за сюжет, так и за техническое исполнение, причём музыка сыграла решающую роль в его успехе.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


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