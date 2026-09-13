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Max Romeo & The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Max Romeo & The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка

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Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 1
Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 2
Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 3
Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 4
Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Max Romeo & The Upsetters
Альбом (сингл)
War Ina Babylon
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 1
  • Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 2
  • Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 3
  • Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 4
  • Max Romeo &amp; The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719383
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753429679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Max Romeo & The Upsetters
Альбом (сингл)
War Ina Babylon
Жанр
Регги
Трек-лист
One Step Forward, Uptown Babies Don't Cry, I Chase The Devil, War Ina Babylon, Norman, Stealing In The Name Of Jah, Tan And See, Smokey Room, Smile Out A Style
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Romeo & The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Step Forward, Uptown Babies Don't Cry, I Chase The Devil, War Ina Babylon, Norman, Stealing In The Name Of Jah, Tan And See, Smokey Room, Smile Out A Style



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Max Romeo & The Upsetters - War Ina Babylon (0600753429679) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0600753429679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Max Romeo & The Upsetters
Альбом (сингл)
War Ina Babylon
Жанр
Регги
Трек-лист
One Step Forward, Uptown Babies Don't Cry, I Chase The Devil, War Ina Babylon, Norman, Stealing In The Name Of Jah, Tan And See, Smokey Room, Smile Out A Style
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Step Forward, Uptown Babies Don't Cry, I Chase The Devil, War Ina Babylon, Norman, Stealing In The Name Of Jah, Tan And See, Smokey Room, Smile Out A Style


Теги товара: Регги
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