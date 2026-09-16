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LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка

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LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 1
LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 2
LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 1
  • LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 2
  • LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732849397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
House
Трек-лист
Home (Tom Sharkett Edit), Home (Tom Sharkett Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка

Недавно известный продюсер Том Шаркетт взялся за создание собственной версии песни LCD Soundsystem «Home», переработав классическую версию с альбома "This Is Happening" 2010 года исключительно из любви к треку и LCD Soundsystem. Результат привлек внимание Фло Дилла, диджея утреннего шоу на радио NTS, который проиграл трек дважды в одном шоу. Это привлекло внимание группы, запало им в душу и уже не покидало их. Поэтому они решили, что им остаётся только одно — официально выпустить это.

Отзывы о товаре LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732849397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LCD Soundsystem
Альбом (сингл)
HOME
Жанр
House
Трек-лист
Home (Tom Sharkett Edit), Home (Tom Sharkett Edit)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Недавно известный продюсер Том Шаркетт взялся за создание собственной версии песни LCD Soundsystem «Home», переработав классическую версию с альбома "This Is Happening" 2010 года исключительно из любви к треку и LCD Soundsystem. Результат привлек внимание Фло Дилла, диджея утреннего шоу на радио NTS, который проиграл трек дважды в одном шоу. Это привлекло внимание группы, запало им в душу и уже не покидало их. Поэтому они решили, что им остаётся только одно — официально выпустить это.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LCD Soundsystem - Home (Tom Sharkett Edit) (V12) (5021732849397) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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