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Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка

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Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка - фото 1
Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
A Piece Of My Heart
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка - фото 1
  • Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
A Piece Of My Heart
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Tonight, Fly, Sai Das Trevas, No Evil In Mind, Piece Of My Heart, Je T'Aime (Bandoneon Mix), Sunday, Ain't No Sunshine, Cherish (The Night, The Life, The Moon), Lovin' You, Space Cowboy, Back To The Moon, Times, Einfach Leben
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка

"A Piece Of My Heart" — второй альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2004 году. После заметного успеха дебютного альбома "Lazy Sunday Afternoon", который привлек всеобщее внимание к обаятельному дуэту из Франкфурта, они продолжили радовать своих поклонников по всему миру непринужденной смесью джаза, босса-новы и лаунж-музыки, выпустив в 2004 году второй альбом "A Piece Of My Heart". Альбом продемонстрировал новую музыкальную концепцию, построенную на контрасте электронной музыки и "живых" акустических инструментов, который сглаживался прекрасными аранжировками. Двенадцать собственных треков и обработки «Ain’t No Sunshine» Bill Wither и «Space Cowboy» Jamiroquai ярко иллюстрируют эволюцию особенного звучания Jazzamor. На альбоме представлены песни на английском, французском, португальском, немецком языках.

Отзывы о товаре Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
A Piece Of My Heart
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Tonight, Fly, Sai Das Trevas, No Evil In Mind, Piece Of My Heart, Je T'Aime (Bandoneon Mix), Sunday, Ain't No Sunshine, Cherish (The Night, The Life, The Moon), Lovin' You, Space Cowboy, Back To The Moon, Times, Einfach Leben
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"A Piece Of My Heart" — второй альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2004 году. После заметного успеха дебютного альбома "Lazy Sunday Afternoon", который привлек всеобщее внимание к обаятельному дуэту из Франкфурта, они продолжили радовать своих поклонников по всему миру непринужденной смесью джаза, босса-новы и лаунж-музыки, выпустив в 2004 году второй альбом "A Piece Of My Heart". Альбом продемонстрировал новую музыкальную концепцию, построенную на контрасте электронной музыки и "живых" акустических инструментов, который сглаживался прекрасными аранжировками. Двенадцать собственных треков и обработки «Ain’t No Sunshine» Bill Wither и «Space Cowboy» Jamiroquai ярко иллюстрируют эволюцию особенного звучания Jazzamor. На альбоме представлены песни на английском, французском, португальском, немецком языках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jazzamor - A Piece Of My Heart (coloured) (4601620109171) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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