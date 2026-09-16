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Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка

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Harold Melvin &amp; The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка - фото 1
Harold Melvin &amp; The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Melvin & The Blue Notes
Альбом (сингл)
Wake Up Everybody
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Melvin &amp; The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Melvin &amp; The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Melvin & The Blue Notes
Альбом (сингл)
Wake Up Everybody
Жанр
Soul
Трек-лист
Wake Up Everybody, Keep On Lovin' You, You Know Who To Make Me Feel Good, Don't Leave Me This Way, Tell The World How I Feel About 'Cha Baby, To Be Free To Be Who You Are, I'm Searching For A Love, Don't Leave Me This Way (Tom Moulton Mix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка

Будучи одними из основателей филадельфийского соула, Гарольд Мелвин и The Blue Notes играли и записывались на протяжении нескольких десятилетий, но пик их музыкальной карьеры, пожалуй, наступил, когда к ним в 1972—1975 годах присоединился Тедди Пендерграсс. «Wake Up Everybody», выпущенный в 1975 году, — последний альбом, в котором он поёт свой чарующий голос перед тем, как начать сольную карьеру. Он полон глубоких, вдохновляющих и заставляющих задуматься песен, некоторые из которых больше известны своими каверами, чем оригиналами. Песня «Wake Up Everybody» стала радиохитом Джона Ледженда и The Roots, а «Don't Leave Me This Way» — классика диско, ставшая ещё более популярной благодаря Тельме Хьюстон. Эта аудиофильская версия на 180-граммовом виниле включает специальный бонус-трек: 11-минутный ремикс «Don't Leave Me This Way» от автора ремикса и 12-дюймовой пластинки Тома Молтона!. «Wake Up Everybody» выпущен в честь 50-летнего юбилея ограниченным тиражом в 750 экземпляров на темно-зеленом виниле.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039131]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Melvin & The Blue Notes
Альбом (сингл)
Wake Up Everybody
Жанр
Soul
Трек-лист
Wake Up Everybody, Keep On Lovin' You, You Know Who To Make Me Feel Good, Don't Leave Me This Way, Tell The World How I Feel About 'Cha Baby, To Be Free To Be Who You Are, I'm Searching For A Love, Don't Leave Me This Way (Tom Moulton Mix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Будучи одними из основателей филадельфийского соула, Гарольд Мелвин и The Blue Notes играли и записывались на протяжении нескольких десятилетий, но пик их музыкальной карьеры, пожалуй, наступил, когда к ним в 1972—1975 годах присоединился Тедди Пендерграсс. «Wake Up Everybody», выпущенный в 1975 году, — последний альбом, в котором он поёт свой чарующий голос перед тем, как начать сольную карьеру. Он полон глубоких, вдохновляющих и заставляющих задуматься песен, некоторые из которых больше известны своими каверами, чем оригиналами. Песня «Wake Up Everybody» стала радиохитом Джона Ледженда и The Roots, а «Don't Leave Me This Way» — классика диско, ставшая ещё более популярной благодаря Тельме Хьюстон. Эта аудиофильская версия на 180-граммовом виниле включает специальный бонус-трек: 11-минутный ремикс «Don't Leave Me This Way» от автора ремикса и 12-дюймовой пластинки Тома Молтона!. «Wake Up Everybody» выпущен в честь 50-летнего юбилея ограниченным тиражом в 750 экземпляров на темно-зеленом виниле.


Теги товара: Соул
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Отзывы


Harold Melvin & The Blue Notes - Wake Up Everybody (coloured) (8719262039131) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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