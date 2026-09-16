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Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка

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Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 2
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 3
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 4
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 5
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 6
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 7
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 8
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 9
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 10
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 11
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 12
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 13
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 14
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 15
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 16
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 17
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 18
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 19
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Everybody Scream
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 2
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 3
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 4
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 5
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 6
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 7
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 8
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 9
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 10
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 11
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 12
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 13
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 14
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 15
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 16
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 17
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 18
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 19
  • Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602478840203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Everybody Scream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everybody Scream, One Of The Greats, Witch Dance, Sympathy Magic, Perfume And Milk, Buckle, Kraken, The Old Religion, Drink Deep, Music By Men, You Can Have It All, And Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка

Florence + the Machine выпускают долгожданный шестой студийный альбом «Everybody Scream», мрачно-чарующее продолжение «Dance Fever» 2022 года. Издание на виниле. Проект, созданный за последние два года, объединяет вокалистку Флоренс Уэлч и плеяду недавних творческих партнеров, среди которых Марк Боуэн (Idles), Аарон Десснер (The National), Mitski, а также таких участников, как продюсер Джеймс Форд, мультиинструменталист Джеймс Макалистер и исполнитель на духовых Стюарт Боги. Альбом глубоко пропитан колдовством и мистицизмом. С первых же загадочных тизеров (Уэлч в красном платье, роющая землю и кричащая) становится ясно, что эта новая эра будет атмосферной и запоминающейся.

Отзывы о товаре Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602478840203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Florence And The Machine
Альбом (сингл)
Everybody Scream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everybody Scream, One Of The Greats, Witch Dance, Sympathy Magic, Perfume And Milk, Buckle, Kraken, The Old Religion, Drink Deep, Music By Men, You Can Have It All, And Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Florence + the Machine выпускают долгожданный шестой студийный альбом «Everybody Scream», мрачно-чарующее продолжение «Dance Fever» 2022 года. Издание на виниле. Проект, созданный за последние два года, объединяет вокалистку Флоренс Уэлч и плеяду недавних творческих партнеров, среди которых Марк Боуэн (Idles), Аарон Десснер (The National), Mitski, а также таких участников, как продюсер Джеймс Форд, мультиинструменталист Джеймс Макалистер и исполнитель на духовых Стюарт Боги. Альбом глубоко пропитан колдовством и мистицизмом. С первых же загадочных тизеров (Уэлч в красном платье, роющая землю и кричащая) становится ясно, что эта новая эра будет атмосферной и запоминающейся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Florence And The Machine - Everybody Scream (0602478840203) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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