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Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка

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Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 1
Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 2
Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 3
Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 4
Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 5
Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Engulfed in Darkness
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 1
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 2
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 3
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 4
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 5
  • Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464734211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Engulfed in Darkness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Engulfed In Darkness, Face The Unknown, Prophecies Of The Last Days, Burry All Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Engulfed In Darkness, Face The Unknown, Prophecies Of The Last Days, Burry All Life

Отзывы о товаре Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[4262464734211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Crematory
Альбом (сингл)
Engulfed in Darkness
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Engulfed In Darkness, Face The Unknown, Prophecies Of The Last Days, Burry All Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Engulfed In Darkness, Face The Unknown, Prophecies Of The Last Days, Burry All Life
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crematory - Engulfed in Darkness (EP) (coloured) (4262464734211) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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