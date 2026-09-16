Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка
Подтверждая свой статус преданных законодателей вкуса, Crazy P обращаются к своим любимым продюсерам и представляют 12 безупречных ремиксов на свой любимый альбом 2019 года «Age Of The Ego». Космическое, насыщенное энергией и эклектичное путешествие по грувовым балеарским мотивам, биг-рум диско, дип-хаусу, лоу-фай и не только с артистами, которыми Crazy P восхищался, и друзьями, с которыми познакомился на своём пути. Ремикс Герда Янсона в стиле 80-х на «We Will F**k You Up» в итало-стиле даст старт релизу в виде дебютного цифрового сингла 8 июня. Другие ключевые треки — от Medlar и Dele Sosimi, которые представили хип-хоп-версию «The Witness». Hot Toddy (Крис Тодд из Crazy P) поднимает ставки на танцполе в песне «Love is With You», сохраняя при этом пышность и эмоциональность оригинала, а другой соучредитель Crazy P, Джеймс Барон, он же Рон Бейсджем, исполняет «Is This All That It Seems» в стиле диско, зажигательно и в четыре оборота. Ещё один яркий вклад внесли покойные Soulphiction, которые, к сожалению, ушли из жизни в промежутке между отправкой ремикса и его релизом. Его басовая версия «Barefooted» — это фанк-джем в стиле роллер-буги с обилием баса и конгами, который гарантированно заставит вас замереть. Crazy P — «Очень жаль, что Soulphiction так не хватает. Мы были его большими поклонниками все эти годы, и для нас большая честь получить от него по-настоящему аутентичный ремикс». «Age Of The Ego» — очень дорогой альбом для Crazy P. «Мы вложили в это детище много крови, пота и слёз, поэтому мы стремились сделать ремиксы идеальными, прибегнув к помощи очень талантливых продюсеров! DJ Nature, король андеграунда, привносит в «SOS» совершенно новую смелость с помощью бас-бочки, которая уносит вас в космос. Манчестерско-солфордский коллектив See Thru Hands привносит свежий, глубокий дурги-рок-диско. У Илии Рудмана неподражаемый стиль, и простота его ремикса — ключ к его красоте. Мы знали, что Джеймс Уэлш придаст нам жёсткости, и он, безусловно, справился с этим на «This Fire». Пропитанные аналоговым хаусом работы Something Sanctified, которые мы любим уже много лет, и дуэт… полностью обнулили этот микс, а вокодер в конце определенно стоил ожидания!». Аппетит к невероятно веселым и изысканным живым и диджейским выступлениям Crazy P по-прежнему высок, они продолжают оставлять свой след в ландшафте британской танцевальной музыки с плотным гастрольным графиком в 2022 году, создавая оригинальный материал Age Of The Ego и ремиксы все лето.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка