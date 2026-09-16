Описание товара Crazy P - Age Of The Ego - Remixes (4062548028591) виниловая пластинка

Подтверждая свой статус преданных законодателей вкуса, Crazy P обращаются к своим любимым продюсерам и представляют 12 безупречных ремиксов на свой любимый альбом 2019 года «Age Of The Ego». Космическое, насыщенное энергией и эклектичное путешествие по грувовым балеарским мотивам, биг-рум диско, дип-хаусу, лоу-фай и не только с артистами, которыми Crazy P восхищался, и друзьями, с которыми познакомился на своём пути. Ремикс Герда Янсона в стиле 80-х на «We Will F**k You Up» в итало-стиле даст старт релизу в виде дебютного цифрового сингла 8 июня. Другие ключевые треки — от Medlar и Dele Sosimi, которые представили хип-хоп-версию «The Witness». Hot Toddy (Крис Тодд из Crazy P) поднимает ставки на танцполе в песне «Love is With You», сохраняя при этом пышность и эмоциональность оригинала, а другой соучредитель Crazy P, Джеймс Барон, он же Рон Бейсджем, исполняет «Is This All That It Seems» в стиле диско, зажигательно и в четыре оборота. Ещё один яркий вклад внесли покойные Soulphiction, которые, к сожалению, ушли из жизни в промежутке между отправкой ремикса и его релизом. Его басовая версия «Barefooted» — это фанк-джем в стиле роллер-буги с обилием баса и конгами, который гарантированно заставит вас замереть. Crazy P — «Очень жаль, что Soulphiction так не хватает. Мы были его большими поклонниками все эти годы, и для нас большая честь получить от него по-настоящему аутентичный ремикс». «Age Of The Ego» — очень дорогой альбом для Crazy P. «Мы вложили в это детище много крови, пота и слёз, поэтому мы стремились сделать ремиксы идеальными, прибегнув к помощи очень талантливых продюсеров! DJ Nature, король андеграунда, привносит в «SOS» совершенно новую смелость с помощью бас-бочки, которая уносит вас в космос. Манчестерско-солфордский коллектив See Thru Hands привносит свежий, глубокий дурги-рок-диско. У Илии Рудмана неподражаемый стиль, и простота его ремикса — ключ к его красоте. Мы знали, что Джеймс Уэлш придаст нам жёсткости, и он, безусловно, справился с этим на «This Fire». Пропитанные аналоговым хаусом работы Something Sanctified, которые мы любим уже много лет, и дуэт… полностью обнулили этот микс, а вокодер в конце определенно стоил ожидания!». Аппетит к невероятно веселым и изысканным живым и диджейским выступлениям Crazy P по-прежнему высок, они продолжают оставлять свой след в ландшафте британской танцевальной музыки с плотным гастрольным графиком в 2022 году, создавая оригинальный материал Age Of The Ego и ремиксы все лето.