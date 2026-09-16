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Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка

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Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 1
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 2
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 3
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 4
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 5
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 6
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 7
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 8
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 1
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 2
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 3
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 4
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 5
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 6
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 7
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 8
  • Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257009616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Like The Rest Of Us, Puppets, The Skinny, Dreamer, Shoulda Known, You, Painting, Your Glasshouse, Yesterday, Guarantees, Me, Wild Wild Horses, Can't Break, The Waitress, In Her Music Box, Keyboard (Bonus Track), Vanity Sick (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка

«When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold» — пятый студийный альбом хип-хоп-группы Atmosphere из Миннеаполиса. Он был выпущен в 2008 году на лейбле Rhymesayers Entertainment и получил высокую оценку за синтезаторный продакшн Анта и повествовательный рэп Слага. В ознаменование десятилетия Rhymesayers переиздают альбом.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257009616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Like The Rest Of Us, Puppets, The Skinny, Dreamer, Shoulda Known, You, Painting, Your Glasshouse, Yesterday, Guarantees, Me, Wild Wild Horses, Can't Break, The Waitress, In Her Music Box, Keyboard (Bonus Track), Vanity Sick (Bonus Track)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold» — пятый студийный альбом хип-хоп-группы Atmosphere из Миннеаполиса. Он был выпущен в 2008 году на лейбле Rhymesayers Entertainment и получил высокую оценку за синтезаторный продакшн Анта и повествовательный рэп Слага. В ознаменование десятилетия Rhymesayers переиздают альбом.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Atmosphere - When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold (coloured) (0826257009616) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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