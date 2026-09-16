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Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка

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Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 2
Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 2
  • Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Thousand Lakes, Into Hiding, The Castaway, First Doom, Black Winter Day, Drowned Maid, In the Beginning, Forgotten Sunrise, To Father s Cabin, Magic and Mayhem, Vulgar Necrolatry, My Kantele
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка

Погрузитесь в непревзойденный музыкальный феномен: 30-летие культового альбома Amorphis "Tales From The Thousand Lakes" отмечается концертной записью, которая устанавливает новые стандарты с точки зрения блеска и интенсивности. Издание на цветном виниле. Этот уникальный релиз, выпускаемый на Blu-ray, CD и виниле, был записан в историческом клубе Tavastia в Хельсинки, Финляндия. Этот релиз демонстрирует непревзойденную динамику и художественную уникальность Amorphis. Редко когда необузданная мощь и эмоциональная глубина живого выступления были переданы так достоверно, как в этом необычном фильме-концерте.

Отзывы о товаре Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Thousand Lakes, Into Hiding, The Castaway, First Doom, Black Winter Day, Drowned Maid, In the Beginning, Forgotten Sunrise, To Father s Cabin, Magic and Mayhem, Vulgar Necrolatry, My Kantele
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в непревзойденный музыкальный феномен: 30-летие культового альбома Amorphis "Tales From The Thousand Lakes" отмечается концертной записью, которая устанавливает новые стандарты с точки зрения блеска и интенсивности. Издание на цветном виниле. Этот уникальный релиз, выпускаемый на Blu-ray, CD и виниле, был записан в историческом клубе Tavastia в Хельсинки, Финляндия. Этот релиз демонстрирует непревзойденную динамику и художественную уникальность Amorphis. Редко когда необузданная мощь и эмоциональная глубина живого выступления были переданы так достоверно, как в этом необычном фильме-концерте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Tales From The Thousand Lakes: Live At Tavastia (coloured) (4251981704616) виниловая пластинка - стоимость товара 5680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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